California kuberner vetostas psühhedeelsete seente legaliseerimise

Eelnõu toetajad leidsid, et psühhedeelseid seeni saab kasutada sõjaveteranide traumajärgse stressi raviks. Vastased muretsesid aga kasvava kuritegevuse pärast.

Newsom ütles, et California peab enne psühhedeelikumide dekriminaliseerimist kõigepealt kehtestama vajalikud eeskirjad, vahendas The Times.

Newsom toetas varem kanepi legaliseerimist, selle kiitsid California osariigi elanikud heaks 2016. aastal. Eelnõu, mille ta nüüd vetostas, oleks lubanud 21-aastastel ja vanematel inimestel omada psilotsübiini sisaldavaid seeni.

Mõned California osariigis asuvad linnad on looduslikud psühhedeelikumid dekriminaliseerinud. Nende linnade hulgas on Oakland, Santa Cruz ja Berkley. Oregoni osariik dekriminaliseeris 2021. aasta veebruaris ka tugevate narkootikumide kasutamise, nende hulgas on ka heroiin, kokaiin. Sellest ajast on osariigis narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv hüppeliselt kasvanud.