Tuul läheb kolmapäeval taas tugevamaks

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu laieneb saartelt üle mandri ida suunas. Tuul on lõunast- ja edelast 5 kuni 12, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku 2 kuni 10 kraadi. Lääne pool on soojem, ida pool külmem.

Hommikul on taevas laialdaselt pilves ja vihmane. Tuul on jätkuvalt lõunast- ja edelast kuid tugevneb, puhudes sisemaal 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti kuni 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 10 kuni 12 kraadi.

Päev möödub enamasti pilviselt ning sajuhoogudega. Puhub ikka lõuna- ja edelatuul 7 kuni 13, puhanguti 17 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja saame 11 kuni 15 kraadi.

Ka kogu nädalalõpu käivad käsikäes vihm, äike ning tugevamad tuuled. Õhutemperatuuri vahemik on päevasel ajal 9 kuni 16 kraadi, öisel ajal 4 kuni 11.