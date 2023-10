Krüptoärimehe endine pruut: Bankman-Fried käskis mul kuritegusid sooritada

USA-s algas hiljuti kohtuprotsess pankrotistunud krüptoettevõtte FTX endise juhi Samuel Bankman-Friedi üle ning ärimehe endine tüdruksõber Caroline Ellison ütles, et Bankman-Fried käskis tal sooritada kuritegusid.

Ellison ütles New Yorgi kohtus, et Bankman-Fried käskis tal klientide raha viia krüptofirmast (FTX) Bankman-Friedi isiklikku ettevõttesse (Alameda Research), vahendas The Telegraph.

Ellison tunnistas, et Alameda võttis FTX klientide käest mitu miljardit dollarit ja kasutas seda investeeringuteks ja võlgade tagasimaksmiseks. Ellison oli varem Alameda juht, selle firma asutas Bankman-Fried.

"Bankman Fried oli Alameda omanik ja ta suunas mind neid kuritegusid sooritama," rääkis Ellison.

FTX-i kõrgajal oli tema varandus väärt ligi 26 miljardit dollarit. Tema kiirele tõusule järgnes veel kiirem allakäik. USA prokuratuur süüdistab Bankman-Friedi varguses.

Ellison oli varem Bankman Friedi tüdruksõber, nüüd teeb Ellison koostööd prokuratuuriga. USA võimudega teeb koostööd ka Bankman-Friedi endine parim sõber Gary Wang.

Bankman-Fried väidab ise, et ei tegelenud FTX-i klientide petmisega. Süüdi jäämise korral võib Bankman-Fried minna pikaks ajaks trellide taha.