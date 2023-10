Rike mõjutab lühinumbrile 1247 helistamist

Häirekeskuse teatel ei saa helistada riigiinfo telefonile 1247. Telia teatel on rikkest mõjutatud nende kõnekeskuse teenust kasutavad äri- ja suurkliendid.

Telia teatel on praegu häiritud Telia kõnekeskuse teenuse töö ning erinevatele infonumbritele helistamine.

"Rikkest on mõjutatud ka riigiinfo telefon 1247, samuti Telia äri- ja suurkliendid, kes Telia kõnekeskuse teenust kasutavad ning erinevate teenuste lühinumbrid. Samuti on häiritud Telia enda kliendiinfo numbrid 123 ja 1551," teatas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Kui esialgu teatas Telia, et häiritud on ka 112 numbri töö, siis hiljem seda parandati. Ka häirekeskuse esindaja kinnitas ERR-ile, et 112 töö häiritud ei olnud.

Häirekeskuse teatel ei saa aga tehnilistel põhjustel praegu helistada riigiinfo telefonile 1247. Häirekeskus palub infopäringud ning keskkonna, maanteede ja päästealaga seotud teavitused saata e-posti teel [email protected].

Ka Eesti suuremad pangad Swedbank ja SEB teatasid, et praegu on häiritud nende klienditoe telefonide töö.

Sama teatas ka perearsti nõuandetelefon 1220.

Telia teatel tegeletakse rikke põhjuse tuvastamisega ja omalt poolt tehakse kõik, et rike esimesel võimalusel kõrvaldada.