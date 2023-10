"Pealtnägija" portreteerib Eesti pikima staažiga riigikogu liiget

Eiki Nestor veetis tipp-poliitikas kokku 27 aastat, kandis kaks korda ministriportfelli ja oli kahes koosseisus parlamendi spiiker ehk presidendi järel tähtsuselt riigi teine inimene. Praegu nimetab Nestor end pensionäriks, kelle tähtsaim töö on poegade Siimu ja Madise neljale lapsele vanaisaks olemine. Neli aastat tagasi riigikogu ukse taha jäädes tegi ta elus kannapöörde, kolides Õismäe paneelmajast Hiiumaa metsatallu.

Nestor on jätkuvalt tegev mitmes organisatsioonis, alates transpordi- ja teetöötajate ametiühingust, lõpetades liikumispuuetega inimeste liiduga, ning valitud ka Hiiumaa volikogu liikmeks. Ta jälgib aktiivselt poliitikat ega karda öelda, kui märkab udutamist või lausa lollust.

"Viimane lollus, mis ma nägin ja hakkasin naerma, kui üks poliitik eile "Aktuaalse kaamera" uudistes, värskelt saanud linnapeaks, teatas meile, et on visionäär," ütles koos "Pealtnägijaga" praamisõidu ette võtnud Nestor viitega Jaan Tootsi saamisele Narva linnapeaks.

Lapsepõlve Tallinnas Kalamajas veetnud ja enda lapsed Õismäel üles kasvatanud Nestor on Hiiumaal käinud juba 50 aastat, kuna tema abikaasa pere ostis Siku talu Emmaste lähedale. Suvehiidlaste armastus koha vastu aina süvenes ja enda sõnul on ekspoliitik nüüdseks hiiumaastunud.

"Hiiumaastumise näide on see, et kui sa siis ühel päeval tuled mõttele, et peaks Kärdlasse minema mingeid asjatoimetusi tegema, siis seadki…Põrgu, see on nii kaugel, et sinna ma küll minema ei hakka! Et siis pakitakse nagu mitu toimetust kokku, miks Kärdlasse minna ja ühe sõidu pärast ei hakka keegi seda tegema, nii et see on niisugune esimene hiiumaastumise näide. Ja ma olen hiiumaaastunud selles mõttes juba väga ammu," selgitas Nestor.

Ülikoolis autotranspordi mehaanikainseneriks õppinud Nestoril on enda sõnul olnud kolm tööandjat: Keila autobaas, transpordi- ja teetöötajate ametiühing ning rahvas - poliitiku tööandjana. Riigitüüri juurde meelitas Nestori Marju Lauristin, kellega ta kohtus ühistel seminaridel.

Sellest kohtumisest kasvas välja 23 aastat parlamendis, mis on Eesti rekord. Lisaks kahel korral peetud ministriametiga teeb see ühtekokku 27 aastat tipp-poliitikas. Kogu karjääri sotse esindanud Nestor nimetab enda suurimateks saavutusteks töötuskindlustuse loomist, pensionisüsteemi arendamist, selle hilisemat indekseerimist ning riikliku alampalga kehtestamist. Paljude teiste sõnul oli ta aga võtmetegelane 2014. aastal, kui temast sai kooseluseaduse eestkõneleja.

Pikemalt saab Taavi Eilati külaskäiku Eiki Nestori juurde vaadata juuresolevast videoloost.