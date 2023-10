Ettevõtjate ja ekspertide hinnangul on Eesti majandus langenud stagnatsiooni, millest väljatulekut pole praegu näha, näitab Konjunktuuriinstituudi kvartali ülevaade. Majanduse suurimaks väljakutseks on vähenenud nõudlus.

Tallinna lähedal asuval metallitööstusel Inission läheb praegu hästi, sest Rootsis asuva emafirma ja kindlate suurte klientide tõttu tööd jagub, ütles tehase tegevjuht Nadežda Dementjeva.

"Kõik on kallimaks läinud. Kõigepealt tekitavad muret energiaallikad, mis on olnud suureks probleemiks eelmine talv ja nüüd see talv tuleb samamoodi, see kõik mõjutab meie konkurentsivõimet," sõnas Dementjeva.

Metallitööstusel sektoril tervikuna aga hästi ei lähe.

"No ise kuulete, mis väljaspool toimub, 22 ettevõtet on sel aastal juba uksed kinni pannud, muidugi hirm on alati. Oleme võidelnud juba kahe-kolme aasta jooksul koroona asjadega, siis on majanduskriis. Ettevõtetele või tööstusele tahaks rohkem stabiilsust," rääkis Dementjeva.

Kui eelmises kvartalis lootsid analüütikud ja ettevõtjad, et olukord majanduses hakkab järgmisel aastal paranema, siin nüüd seda pole.

"Majanduskonjunktuur on jätkuvalt languses ja olukorras, kus tegelikult lahendusi ei paist. Olengi, jah, kasutanud seda sõna, et meie majandus on stagnatsioonis," ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp.

Kõikides majandussektorites on raskusi kaupade-teenuste nõudluse puudumise tõttu. Oluliselt on kasvanud probleemid innovatsiooni ja konkurentsivõime vähesuse tõttu.

"On leevenenud kapitali probleem, lihtsalt seda pole enam niipalju vaja, sest ei investeerita niipalju, oskustööjõu puudust ei nähta nii suure probleemina, sest seda pole enam nii palju vaja. Puudub usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes, see on teinud väga järsu hüppe ülespoole oma raskusaste hinnangult," ütles Raudsepp.

EAS-i ja Kredexi ühendasutusel on järgmise aasta riigieelarves 100 miljoni euro ulatuses vahendeid ettevõtjatele erinevate laenude tarbeks. Majandusministeeriumil on ettevõtluse jaoks 146 miljonit.

"Pigem ongi mõeldud eelkõige teadusmahukuse kasvatamiseks ettevõttes, ettevõtjatel, aga ka tagada kapitali, tagada kvalifitseeritud tööjõud, on väga palju erinevaid meetmeid. MKM-is kokku on kuskil 35 meedet. Tänaseks oleme jõudnud siin septembri keskpaiga seisuga kuskil 60 protsenti nendest meetmetest välja töötada, jõustada," ütles majandusministeeriumi strateegiaosakonna juhataja Joonas Päärenson.