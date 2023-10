Neljapäevane ilm jätkab tuuleiilide ja vihmahoogudega

Nii Läänemere ümbrus kui kogu Põhja-Euroopa on jõuliste tuuleiilide küüsis. Botnia lahe äärde jõudnud uus madalrõhkkond piitsutas alla vihma, Lapimaal tõi alla lundki. Sellele mornile sügisilmale oli kontrastiks Kesk- ja Lõuna-Euroopa, kus kõrgrõhuvöönd pakkus rahulikku ja päikeseküllast südasuvist ideaali, õhusoe kerkis 25-30 kraadini. Läänemere lõunarannikul oli juba tuult tunda.

Nädala teisel poolel laienevad madalrõhkkonnad kaugemale Euroopa südamesse, tõstavad tuult ja toovad sajuhooge. Meie ilm jätkab juba võetud kursil, madalrõhkkond on Botnia lahe äärest Karjala põhjaaladele teel. Tuul on jõuline, ulatub sisemaal iiliti 20, rannikul 25 m/s. Tihedaid sadusid on öö hakul ja uuesti keskpäevast alates. Tuuline öö jääb 5-st kraadist kõrgemale, päev tuleb 10 kraadi lähedane.

Reede öösel taandub keeris Valge mere äärde, aga saadab öö hakul veel meile vihmahooge. Pärast keskööd sadu ja pilved hõrenevad, tuul tõmbub ka tagasi. Jätkub õhurõhu tõus ja üürikeseks väisab meid kõrgrõhuhari. Hoiab päeva sajuta ja edelatuule mõõduka. Näeme ka päikest läbi pilvevine. Õhtu poole aga muutub taevas hallimaks ja saartel algab lõunatuule tõus, sest juba on uus madalrõhkkond üle mere laienemas.

Öö hakul vastu neljapäeva sajab veel laialdaselt vihma, Soome lahe ääres võib äikest olla. Puhub edela- ja läänetuul sisemaal puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul ulatub keskmine tuul 18, puhangud 25 m/s, Pärast keskööd pilved ja sadu hõrenevad ja sisemaal tõmbub tuul ka üürikeseks tagasi. Õhutemperatuur on 6 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul vaheldub selge taevas pilvelaamadega. Vihmahooge on eelkõige Eesti põhjaservas. Edelatuule puhanguid on sisemaal 16 m/s, rannikul 22, saartel ja Soome lahe ääres kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vihmahoogudega, Soome lahel on äikeseoht. Edela- ja läänetuul ulatub sisemaal puhanguti 20, saartel ja rannikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Reede hoiab kõrgrõhuhari suurema sajuta ja ka tuul tõmbub päeval üürikeseks tagasi.

Nädalavahetus on taas madalrõhkkonna meelevallas tugeva tuule ja vihmahoogudega. Öised miinimumid jäävad 5 kraadist kõrgemale, päevased maksimumid kerkivad laupäeval 14-15 kraadini, pühapäevaks ilm veidi jaheneb.

Uus nädal algab kõledana, vihma sekka tuleb lörtsi. Öine miinimum langeb 0 ümbrusse, päevane temperatuur jääb 10 kraadi piirist madalamale.