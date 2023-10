Maanteede äärest võib leida riigile kuuluvad õunapuualleed

Mitu meetrit teeservast on? Hannes Vaidla transpordiametist hindab, kas õunapuu on kellegi eraomanduses või kuulub riigile.

"Kui nüüd konkreetset isendit võtta, siis see on transpordiameti maal ja kuulub riigile," kirjeldas Vaidla teeäärset puud.

Võib-olla olete täheldanud, et mööda Eestimaad sõites võib mõnikord kohata õunapuude rivi maanteeservas. Tõsi, tegemist on valdavalt juba enam kui poole sajandi vanuste puudega ja neid on nüüdseks iga aastaga üha vähemaks jäänud.

Ja nendel eri sortidega õunapuudel on tegelikult oma kindel sünnilugu. "Kui me üheskoos kuulusime veel suurde Nõukogude Liidu perre, siis anti korralduslik soovitus teedemeestele istutada rohkem alleesid ja kasutada alleede istutamisel viljapuid. Ja lõuna pool istutati virsikuid ja muid viljapuid, mis siis seal hästi kasvasid ja vilja andsid. Meil siin põhja pool kasutati rohkem õunapuid. Ja kasutatigi selliselt, et õunapuude alleed istutati kahele poole riigiteed. Ka ajalooliselt bussipaviljonide ümbrusesse teemeistrid istutasid viljapuid, et oleks kaitset, ilu ja vilja," rääkis Vaidla.

Põllumajandus- ja toiduametist öeldi, et kindlasti võivad maanteede servades kasvavad erinevad loodusannid olla metsas või aedades kasvavatega võrreldes rohkem saastunud, seetõttu tuleks neid enne tarbimist hoolikalt pesta.

Ja mõnikord on riigi vara tõesti kõigile tasuta. "Tõesti, vanaproua helistas ja küsis, et tee ääres on õunapuud ja kas tema tohib sealt vilju korjata ja neid omale moosiks ja mahlaks teha. Ma ütlesin, et aga palun! Olge lihtsalt viljade korjamisel ettevaatlik, et liiklusohutus oleks tagatud," ütles Vaidla.

Palju selliseid õunapuid erinevate Eesti maanteede ääres veel kasvab, täpset arvestust transpordiametil pole. Küll ütles aga Vaidla, et viimasel ajal pole õunapuid maanteede äärde alleeks enam juurde istutatud.