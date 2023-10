Ekspress Grupi digitellimuste hulk jätkab kiiret kasvu

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia kolmanda kvartali digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 27 protsenti (üheksa kuuga 16 protsenti), ulatudes kokku 98 982 tellimuseni.

Pooles ulatuses Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastuse digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kaheksa protsenti üheksa kuuga 13 protsenti), ulatudes 25 406 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et viimase aastaga kolmandiku võrra kasvanud digitellimuste hulk moodustab grupi tuludest üha olulisema osa ja tagab grupi meediaettevõtetele stabiilse tuluallika.

"Eestis kasvas meie suurima meediaettevõtte Delfi Meedia digitellimuste arv aastaga 27 protsenti ja jõudis 100 000 piiri lähedale. Tegu on märkimisväärse numbriga, milleni pole pärast Eesti taasiseseisvumist küündinud ühegi tasulise paberväljaande tellijate arv," ütles Rüütsalu.

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta 3. kvartali digitellimuste tulemused. Autor/allikas: Ekspress Grupp

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupp on börsil kaubeldav ettevõte, mille suuromanikuks on ettevõtja Hans H. Luik.