Läti ehitab liiklust pidurdava Salacgrīva silla asemele uue silla

Praegune sild pole 65 aastat remonti näinud. Läti transpordiminister Kaspars Briškens ütles, et Salacgrīva silla asemele plaanitakse ehitada uus sild. See läheb maksma umbes 15 miljonit eurot ning aasta lõpuks saab selgeks, kuidas selle rahastamiseks saab kasutada Euroopa Liidu (EL) sõjalise mobiilsuse fondi vahendeid, vahendas LSM.

Salacgrīva sild asub Via Baltica maanteel, mis on Baltikumi piirkonnas tähtis maantee. Sild ületab Salatsi jõge ning kuulub kohalikule omavalitsusele. Omavalitsusel pole aga raha, et seda silda remontida või uut ehitada.

Läti transpordiministeerium tuleb nüüd Limbaži vallale appi ja aitab uue silla ehitamiseks raha hankida. Kui sõjalise mobiilsuse fondist raha ei tule, otsib riik muid võimalusi, kuidas uue silla ehitamist rahastada.