Helsingi lõpetab Soome-Vene seltsi rahastamise

Soome kultuuriminister Sari Multala ütles neljapäeval, et riik lõpetab Soome-Vene seltsi rahastamise.

"Muudame sõprusseltside rahastamise taotlemise kriteeriume nii, et Soome-Vene seltsi rahastamine lakkab järgmisel aastal täielikult olemast," ütles neljapäeval Multala.

Multala ütles, et selliste seltside rahastamine pole õigustatud, kuna Venemaa peab agressioonisõda.

Soome-Vene selts sai sel aastal riigi käest 486 000 eurot. Selts on juba katkestanud koostöö Vene võimudega ja mõistnud Moskva sõjalise tegevuse hukka. Veel eelmisel aastal sai see selts Soome riigi käest umbes 900 000 eurot. Varasematel aastatel oli see toetus isegi veel suurem.