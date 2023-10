Taiwan: Hiina suurendab sõjalist heidutust

Hiina peab demokraatliku valitsusega Taiwani saart osaks oma territooriumist ega välista selle taasliitmiseks jõu kasutamist.

Viimastel aastatel on survet tugevdatud ning läbi on viidud kahed suured sõjaväeõppused.

"Peking on suurendanud oma sõjalise heidutuse intensiivsust, et tugevdada kontrolli ümberkaudsete vete ja õhuruumi üle," ütles Taiwani kaitseminister Chiu Kuo-cheng neljapäeval parlamendi kaitse- ja väliskomisjonile koostatud raportis.

Ta tõi välja Dongfeng-17 rakettide paigaldamise ja Hiina laevastiku kolmanda lennukikandja Fujian merekatsetuste kiirendamise. Lennukikandja peaks teenistusse jõudma 2025. aastal.

Chiu ütles ka, et Taiwani kimbutavate Hiina sõjalennukite arv on tõusnud 380-ni kuus, mis suurendab pingeid Taiwani väinas.

Taiwanis toimuvad tuleva aasta jaanuaris presidendivalimised, mille peamine teema on suhted Hiinaga ning võimaliku Hiina agressiooni riski maandumine. Valitseva Demokraatliku Progressiivse Partei (DPP) presidendikandidaat ja praegune Taiwani asepresident Lai Ching-te toetab karmimat joont Hiina suhtes, samas kui teised kandidaadid soovivad Pekingiga suhteid pigem parandada.

"Me lubame taas kord, et sõltumata sellest, kui tugev on totalitarismi oht Taiwanile, me ei hakka kunagi kartma ega anna alla, ning meie jääme kindlaks demokraatia ja vabaduse väärtustele," ütles augustis Ching-te New Yorgis peetud kõnes.

Hetkel juhib Lai Ching-te arvamusküsitlustes.