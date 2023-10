Avdijivkas jätkuvad lahingud, Kiievi teatel kaotas Venemaa 1000 sõdurit

Ukrainska Pravda teatas, et Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis toimus plahvatus. USA president Joe Biden avaldab järgmisel nädalal oma taotluse täiendava rahastamise saamiseks Ukrainale ja Iisraelile. Kiievi teatas, et Venemaa kaotas ööpäevaga 1030 sõdurit.

Oluline reedel, 13. oktoobril, kell 5.40:

- Ukrainaga piirnevas Brjanskis toimus plahvatus;

- Venelased tahavad okupeeritud Krimmis mobiliseerida tuhandeid inimesi;

- Biden avaldab taotluse Ukraina ja Iisraeli täiendatavaks rahastamiseks;

Ukrainaga piirnevas Brjanskis toimus plahvatus

Ukrainska Pravda teatas, et Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis toimus plahvatus. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Brjanski äärelinnas puhkes tulekahju.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et riigi õhutõrje hävitas Brjanski ja Belgorodi kohal kaks drooni. Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz ütles, et drooni kukkumise ajal see plahvatas. Tema väitel keegi kannatada ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Venelased tahavad okupeeritud Krimmis mobiliseerida tuhandeid inimesi

Ajutiselt okupeeritud Krimmis viibivate Ukraina põrandaaluste teabe kohaselt kaalub venelaste määratud administratsioon võimalust mobiliseerida umbes 2500 sõjaväeealist inimest ajateenistusse Venemaa relvajõudude ridadesse, vahendas reedel uudisteagentuur UNIAN.

Rahvusliku Vastupanu Keskuse teadaandes märgitakse, et sissetungijad kavatsevad sellised plaanid ellu viia selle aasta lõpuks.

Keskus rõhutas, et ajutiselt okupeeritud Ida- ja Lõuna-Ukraina alade elanike ajateenistusse kutsumine Venemaa relvajõudude ridadesse sõja ajal on tsiviilisikute kaitse konventsiooni räige rikkumine.

Biden avaldab taotluse Ukraina ja Iisraeli täiendatavaks rahastamiseks

USA president Joe Biden avaldab järgmisel nädalal oma taotluse täiendava rahastamise saamiseks Ukrainale ja Iisraelile, vahendas reedel uudisteagentuur Reuters.

Reutersi andmetel teatas sellest Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre, kes muid üksikasju ei avaldanud.

Asjaga kursis olev allikas ütles, et Bideni administratsioon kavatseb pärast laupäevast äärmusrühmituse Hamasi võitlejate rünnakut paluda USA kongressilt täiendavat sõjalise abi andmist Iisraelile ja 20 kuud Vene okupantidega võidelnud Ukrainale.

Mõned vabariiklased on öelnud, et seisavad vastu jõupingutustele siduda abi Iisraelile Ukraina abiga. Kõik rahastamismeetmed peab heaks kiitma demokraatide juhitav USA senat ja vabariiklaste kontrollitav esindajatekoda.

President Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et sai Washingtonilt kinnituse, et sõjaline abi Ukrainale jääb pidevaks ja katkematuks. USA kaitseminister Lloyd Austin lubas kolmapäeval, et sõjalise abi suurendamine Hamasi rünnaku alla jäänud Iisraelile ei mõjuta abi andmist Venemaaga sõdivale Ukrainale.

USA rahandusminister Janet Yellen kinnitas kolmapäeval, et Iisraeli ja Ukraina toetamine on Ühendriikide absoluutsed tipp-prioriteedid. Yellen avaldas lootust, et seda näitab ka USA kongress.

"Oleme selle kongressile selgeks teinud ja usume, et sellele on mõlema partei oluline toetus," lisas Yellen.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1030 sõdurit

Ukraina hinnang senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 285 920 (võrdlus eelmise päevaga +990);

- tankid 4931 (+26);

- jalaväe lahingumasinad 9313 (+49);

- suurtükisüsteemid 6807 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 811 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 546 (+1);

- lennukid 316 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5264 (+17);

- tiibraketid 1531 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9203(+33);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 967 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.