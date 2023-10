Iisraeli armee jätkab Gaza sektori pommitamist ning riigi õhujõud teatasid, et on alates sõja algusest heitnud terroriorganisatsiooni Hamas sihtmärkide pihta umbes kuus tuhat pommi.

Olulised Iisraelis toimuvad sündmused reedel:

Iisrael jätkab Gaza pommitamist

Iisraeli õhujõud teatasid, et jätkavad Gaza pommitamist nii kaua, kui vaja. Iisrael teatas, et viimaste õhurünnakute tõttu hukkus sadu Hamasi võitlejaid, vahendas The Wall Street Journal.

Eelmisel laupäeval tungisid Hamasi relvastatud võitlejad Iisraeli väikelinnadesse, asundustesse ja muusikafestivalile. Terroristid tapsid valimatult inimesi, nende seas oli naisi, lapsi ja vanureid. Pärast Hamasi rünnakute algust on hukkunud üle 1300 iisraellase.

Iisrael on mobiliseerinud umbes 360 000 reservväelast, kuid veel pole Iisrael maavägesid Gazasse sisse viinud.

ÜRO: Gazas on kodudest lahkuma pidanud üle 423 000 inimese

Rohkem kui 423 000 inimest on sunnitud oma kodudest Gaza sektoris lahkuma, teatas reedel ÜRO.

ÜRO humanitaarabiagentuur OCHA teatas neljapäeva hilisõhtul saadetud avalduses, et ümberasustatute arv 2,3 miljoni inimesega tihedalt asustatud territooriumil oli kolmapäeva hilisõhtuks tõusnud täiendavalt 84 444 inimese võrra ja on nüüd 423 378.

ÜRO esitas neljapäeval erakorralise üleskutse 294 miljoni dollari suuruse rahastamise saamiseks, et rahuldada kõige pakilisemaid vajadusi Gaza sektoris ja Läänekaldal.

"Rahalisi vahendeid kasutatakse enam kui 1,2 miljoni inimese abistamiseks," teatas ÜRO humanitaarabiagentuur.

Von der Leyen ja Metsola sõidavad solidaarsusvisiidile Iisraeli

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendid Ursula von der Leyen ja Roberta Metsola külastavad reedel Iisraeli seoses Palestiina äärmusrühmituse Hamasi verise terrorirünnakuga.

"Need süütud inimesed tapeti ühel põhjusel. Sest nad olid juudid ja elasid Iisraeli riigis," ütles von der Leyen oma komisjoni kolleegidele.

USA välisminister Antony Blinken viibis neljapäeval Iisraelis ja USA kaitseminister Lloyd Austin saabub reedel kohtuma peaminister Benjamin Netanyahuga.