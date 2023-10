USA senaator Menendez sai süüdistuse Egiptuse heaks töötamises

New Yorgi föderaalprokuratuuri süüdistuses väidetakse, et Menendez ja tema abikaasa tegutsesid Egiptuse valitsuse heaks. Neid süüdistatakse välisagentide registreerimise seaduse rikkumises. USA-s nõuab 1938. aasta välisagentide registreerimise akt, et välisriikide heaks lobistavad inimesed peavad ennast USA föderaalvalitsuse juures registreerima. Senaatorina ei tohi aga Menendez välisriigi huve esindada.

Septembris esitas prokuratuur Menendezele süüdistuse sularaha, kullakangide ja muude hüvede vastuvõtmises. Prokuratuuri teatel oli tegemist altkäemaksuga. Vastutasuks kasutas Menendez oma mõjuvõimu välisküsimustes ja abistas nii Egiptuse valitsust.

Uues süüdistuses leitakse, et 2018. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini võttis Menendez endale mitmeid kohustusi, milles lubas tegutseda Egiptuse heaks. Süüdistuse kohaselt tegi senaator siis koostööd oma naise Nadine Menendezega. Süüdistuse kohaselt edastas Nadine oma abikaasale ka Egiptuse võimude poolt antud juhiseid.

Menendez eitab kõiki süüdistusi. Tema sõnul on ta terve elu olnud lojaalne ainult ühele riigile, ja selleks riigiks on USA.

Demokraadist senaator John Fetterman leidis, et senat peaks Menendeze ülemkogust välja visakama. Siiski on ebatõenäoline, et Menendez sunnitakse senatist lahkuma. Viimati toimus selline väljaviskamine Ameerika Ühendriikide kodusõja ajal, vahendas The Times.