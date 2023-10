Eesti saab USA-lt koostöö eest Danske Banki rahapesujuhtumi uurimisel 50 miljonit dollarit.

Möödunud aasta detsembris tunnistas Danske Bank end kokkuleppel USA justiitsministeeriumi ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku ligi 2 miljardit dollarit trahvi. Ka Eesti on soovinud trahvirahast osa saada, kuid läbirääkimised selles küsimuses on veninud. Justiitsminister Kalle Laanet kohtus Washingtonis oma USA kolleegi Merrick Garlandiga ning kinnitas Maria-Ann Rohemäele , et 50 miljoni dollari maksmises on põhimõtteliselt kokku lepitud.