Prantsusmaal tappis islamist kooliõpetaja

Noarünnak leidis aset reede hommikul Gambetta keskkoolis Arrasis. Noaga relvastatud inimene tungis kooli ning karjudes loosungit "Allahu Akbar" ("Allah on kõikvõimas") pussitas surnuks ühe õpetaja.

Lisaks said haavata veel üks õpetaja ja turvatöötaja. Viimase seisund on raske ning arstid on mures tema elu pärast.

Rünnaku toimepanija ja tema vend on vahi alla võetud, esialgsetel andmetel on tegemist tšetšeeni päritolu inimestega, teatas Prantsuse siseministeerium.

Kõik linna koolid on suletud ning politsei on viidud maksimaalsesse valmisolekusse. Sündmuspaika külastab lähiajal riigi siseminister Gérald Darmanin.

Sotsiaalmeedias hakkas kiiresti levima video sündmuskohalt. Õpilaste poolt kooli aknast tehtud salvestisel on näha noaga relvastatud ründajat, kes pussitab inimesi kooli hoovis. Hallis jopes ründaja läheneb kindlalt sammul ohvritele, kes püüavad ennast kaitsta koolitooli abil. Üks ohvritest kukub. Videos on kuulda õpilase häält, kes ütleb, et tegemist on koolijuhatajaga. Pussitatud mees lamab maas ning ründaja lööb teda jalgadega. Seejärel läheneb ründaja teisele inimesele.

Prantsuse luure hoiatas juba mitu nädalat tagasi Põhja-Kaukaasiast pärit noorte meeste radikaliseerumise eest.