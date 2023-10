Merivälja tee 33 arendaja Tallinnas läheb meditsiinikeskusega uuele katsele

Tänavu suvel, pärast seda, kui meditsiinikontsern Confido loobus Merivälja tee äärde meditsiinikeskuse rajamisest, asusid ala omanikud otsima arendusele uut lahendust.

Reedel teatas arendaja, Merivälja Realestate OÜ, et mitu aastat väldanud planeerimisprotsess on nüüdseks lõppenud. "Meditsiinikeskuse fookusega uue ärihoone ehitusleping on nüüdseks allkirjastatud ja tööd on alanud," ütles Merivälja Realestate OÜ juhatuse liige Tõnu Kõuhkna.

Kõuhkna lisas, et ettevõte loobus algsest plaanist sõlmida kogu hoone kohta leping ühe ankurrentnikuga ning läks selle asemel meditsiiniettevõtetega otselepingute sõlmimise teed. "Huvi on algusest peale olnud suur, sest nii asukoht kui hoone kontseptsioon on sektorile sümpaatsed," selgitas arendaja.

Seda, millised ettevõtted hoones tegutsema hakkavad, Kõuhkna ERR-ile ei avaldanud, põhjendades seda tõigaga, et seniseid eelleppeid pole veel jõutud konkreetseteks lepinguteks vormida. Hoonesse kavandatud äripinnad on Kõuhkna sõnul mõeldud ennekõike meditsiinivaldkonnaga seotud ettevõtetele ja meditsiiniteenuse pakkumisega seotud tugiteenustele.

Hoone arhitektuurse lahenduse autor on Kalle Vellevoog arhitektuuribüroost JVR.

Merivälja Realestate OÜ rajab Merivälja tee 33 kinnistule kokku ligikaudu 4500-ruutmeetrise üüripinnaga keskuse äri ja meditsiiniteenuste osutamiseks ja 107 parkimiskohta. Lisaks rajab arendaja veel 64 parkimiskohta avalikuks kasutamiseks, nagu näevad ette Tallinna linna kehtestatud projekteerimistingimused.

Pikalt vaieldud arendusprojekt

Meditsiinikontsern Confido ja Merivälja Realestate sõlmisid mullu jaanuaris lepingu Merivälja tee äärde ligikaudu 5500 ruutmeetri suuruse meditsiinikeskuse rajamiseks, mis pidi valmima 2024. aasta alguseks. Keskuses pidid tegutsema hakkama perearstid, hambaarstid, mitmed eriarstid, sõltuvusravikeskus, vaimse tervise keskus, taastusravikeskus, apteek ja laste tervise keskus.

Siis teatas Confido, et asi jääb katki. Confido loobumisotsust ei põhjendanud. Kõuhkna suvel samuti Confido loobumist kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et see tuli ootamatult ja lõi kõik plaanid segamini.

Enne Confido projekti oli hoonesse plaanitud näiteks restoran, laste mängutuba ja pinnad väikeettevõtetele. Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kinnistu on ärimaa suurusega 9372 ruutmeetrit.