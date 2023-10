USA tarbijate kindlustunne langes madalaimale tasemele alates maikuust

Michigani Ülikooli läbi viidud tarbijate kindlustunde uuring näitas, et oktoobris ennustasid tarbijad järgmise aasta inflatsiooniks 3,8 protsenti, mis on kõrgem kui 3,2 protsenti eelmisel kuul. Pikaaegne tarbijate inflatsiooniootus kasvas kolmele protsendile, kuu varem oli see 2,8 protsenti.

Halvenes ka tarbijate kindlustunne. Tarbijate kindlustunde indeksi värskeim mõõdik on 63 punkti, samas kui septembris oli selleks 68,1 punkti. Ühtlasi tegemist on madalaima näitajaga maikuust.

"Peaaegu kõikide demograafiliste rühmade seas esines kindlustunde langus, mis kajastab kasvavate hindade jätkuvat koormat," ütles ülikooli uuringujuht Joanne Shu.

Peale tarbijate kehva kindlustunde, räsivad USA majandust ka poliitilised probleemid. USA vabariiklased ja demokraadid ei suuda kokku leppida pikaajalises valitsuse rahastamises. Kuigi septembris lepiti kokku ajutises rahastusmeetmes, lõpeb USA valitsuse rahastus 17. novembril. Kui tähtajaks ei jõuta kokkuleppele uue rahastuspaketi osas, ootab USA valitsust tööseisak, mis negatiivselt mõjutaks majandust.

Olukorda raskendab see, et USA Kongressi esindajatekoja vabariiklased ei suutnud sel nädalal kokku leppida uue esindajatekoja spiikri kandidaadis. Eelmine spiiker Kevin McCarthy kaotas oma ametikoha, kui konservatiivsed vabariiklased hääletasid koos demokraatidega tema umbusaldamise eest 3. oktoobril.

Toona tõid McCarthyga rahulolematud vabariiklased umbusaldamise põhjusena välja just tema valmidust teha koostööd demokraatidega valitsuse ajutise rahastusmeetme vastu võtmisel.

Kuni esindajatekojal pole uut spiikrit valitud, ei saa eelnõusid menetleda.