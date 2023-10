Pressitud heina hinnatõus muudab hobusepidamise kallimaks

Tänavused heitlikud ilmad ja üleüldine hinnatõus on kergitanud pressitud heina hinda, mis on koos muu loomatoidu kallinemisega muutnud hobusepidamise märgatavalt kallimaks.

Setumaal Obinitsa lähedal oleva Harakasoo talli hobused saavad lisaks koplis leiduvale toidule juba ka palliheina. Kui eelmisel aastal maksis pall heina 20 eurot, siis tänavuse kevadise külma ja suvise põua tõttu tõusis hind mitu korda kallimaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui kevadel pikk põud oli ja kui esimesed heinategijad panid oma rullidele hinna 60 eurot külge, siis oli küll küsimus, et mis nüüd saab," ütles Harakasoo talli perenaine Merili Kuuse.

Sügiseks on nüüd heina hind langenud, heinapalli eest küsitakse siiski 30-35 eurot.

"Õnneks on mul väga head heinaga varustajad – kes on lähedased põllumehed, kes tegid mulle ikka vajaliku heina ära. Oli küll mõnevõrra kallim, aga sain ikka oma koguse kätte ja on enam-vähem hea kvaliteet ka," lisas Kuuse.

Antsla lähedal Vaabina talli perenaisel Ester Aderil on hobuste toidu hinnatõusuga natuke kergem hakkama saada, sest talveheina ei ole tal vaja osta teiste talunike käest.

"Mina toodan oma hobusele sööda ise. Ise niidan, ise kaarutan, ise löön kokku. Aga mis kõige esimesena tunda andis on see, et sellel aastal on kütus kallim," ütles Ader.

Mida kauem saavad hobused heinamaal süüa, seda rohkem saavad hobusekasvatajad muu toidu pealt ehk natuke kokku hoida,



"Ütleme nii, et nüüd on ilm nii kaugel, et mõtled, et mida kaugemal lumi on, seda pikemalt saame karjamaal karjamaa perioodi ära kasutada," rääkis Ader.