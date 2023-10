Kolonel: praegu Avijivka peab, aga varustusteed on häiritud

Lahingute intensiivistumine Avdijivka ümber ei ole olnud Ukraina vägedele suur üllatus, sest juba mõnda aega on teada, et Venemaa sinna oma vägesid on mobiliseerinud, rääkis Vendla.

Avdijivka on tema sõnul ainult üks osa suuremast pildist Ida-Ukrainas. "Venemaa peamine pingutus on olnud läbi aegade idasuunaline. Kupjanski, Svatove suunal on täpselt samamoodi koondatud suhteliselt suur löögiüksus, seal on sisuliselt kolme armee üksusi – 1. tankiarmee, 20. kombineeritud ja 6. kombineeritud armee üksusi. Nii et seal on kuumaks läinud mitmeski kohas peale Avdijivka," rääkis kolonel.

Vendla sõnul ei ole seal piirkonnas rindejoon oluliselt liikunud ja tema hinnangul ei ole esialgu ohtu, et Ukraina väed võivad Avdijivka juures Vene vägede piiramisrõngasse jääda.

"Kogu Avdijivka piirkond on tegelikult väga tugevasti kindlustatud ja sellest üle jooksmine ei ole vähemalt esmaste hinnangute kohaselt Vene väekoondisel kuigi lihtne. Nad on üritanud Avdijivka suunal teha kombineeritud operatsiooni soomusvägede, jalaväe, suurtükiväega ja kasutanud ka lennukeid. Intensiivne lahingutegevus on seal olnud, aga hetkel siiski oluliste tulemusteta. Mõnisada meetrit siia-sinna või isegi kuni mõni kilomeeter kogu rinde laiuses on pigem liikuv rindejoon, mitte strateegiline või operatiiv-taktikaline läbilöök. Selles mõttes praeguse hinnangu kohaselt Avdijivka peab. Vaatame, mida näitab aeg," selgitas ta.

Kolonel märkis, et Vene väed Avdijivkast üle joosta ilmselt ei saa, kuid kindlasti on häiritud varustusteed, sest need on tule all.

Lahingud Avdijivka juures sarnanevad Vendla sõnul viimaste kuude olukorraga Zaporižžja ümbruses.

"See piirkond on tugevasti tõkestatud, mineeritud ja ka venelastel ei ole õnnestunud seal oma jõududega oma ülekaalu maksma panna. Selles mõttes on see väga intensiivne lahingutegevus, nad on üritanud ka lennukeid kasutada, aga õhutõrjeraketid, mis on Ukraina üksustel olemas, on tegelikult ka nemad kaugemale surunud. Nii et see pole kerge kummalegi poolele," rääkis Vendla.

Avdijivka tule all hoidmisel on Vendla sõnul laiem mõju kui ainult sellele linnale.

"Avdijivka on üle 20 kilomeetri Donetski linnast ja selle ümbruses on väga tihe asustus ja seal on ka väga olulised varustusteed – sisuliselt jooksevad sealt läbi raudteed, mis viivad varustust ka Krimmi. Nii et tegelikult selle tule all hoidmine või kontrollimine avaldab laiemat mõju kui ainult konkreetne linn. Selle taga on ponnistatud üksjagu pikalt," ütles kolonel.

Talv paneb õhutõrje suure surve alla

Kolonel Vendla tõdes, et kuna sügisel on maa peal manöövrite tegemine vägedel keeruline, siis keskendutakse pigem tulelöökide andmisele ja see paneb Ukraina õhutõrje surve alla.

"Kui me jõuame nüüd n-ö sügisvihmade perioodi, sisuliselt lähema kahe-kolme nädala jooksul see manöövriaken vägedega maa peal muutub suhteliselt keeruliseks, mis tähendab, et hakatakse tegema manöövreid tulega. Ja loomulikult, kuna talv tuleb, siis üritatakse ilmselt jätkata eelmise aasta tegevusi, mis tähendab energiataristu lõhkumist. Nii et õhukaitse on äärmiselt suure pinge all," rääkis Vendla.

"Ja kuna Venemaal on õnnestunud panna käima tootmisliinid, Shahedide tootmisliinid – umbes 1000 kuus – , siis tegelikult see Shahedide hulk on umbes 30-40 tükki öösel, mis tulevad sisse. Ja seda siis kombineeritakse B-800 Onyx laevatõrjerakettide ja ka Kalibr rakettidega," lisas ta.

Vendla ütles, et õhukaitse on üks väga tähtis komponent sõjas ja Ukrainal läheb sellega tema hinnangul hästi.

"Kiievis ringi kõndides ei ole väga näha, et tegemist oleks rindelinnaga, ta ei ole seda ka, sügavused on suured ja tegelikult õhukaitse peab. Nad on näidanud, et suudavad maha võtta ka Kinžale ja kõiki analooge mitteomavaid asju. Aga kuna volüüm on lihtsalt nii suur, siis Odessa ja Zaporižžja ja lähedal olevad linnad on igal ööl tegelikult droonivalves ja droonitõrjes, sest taktikaline õhuvägi praegu ei oma juurdepääsu Ukraina õhuruumile, seetõttu neid ei saa kasutada. Droonid tulevad madalalt ja nende tõrjeks kasutatakse raskest kuulipildujast kuni rakettideni välja, aga lõviosa neist on odavad Shahedid, mida tõrjutakse käepäraste vahenditega ja tuhanded inimesed tegelevad sellega igal ööl," selgitas Vendla.

Mustal merel on Ukraina Vendla hinnangul olnud leidlik ja suutnud suure osa Venemaa Musta mere laevastikust sealt ära peletada. "Mida vähem laevu Mustal merel seda vähem takistatakse viljavedu, nii et see kõik töötab ühe suure eesmärgi jaoks," lisas ta.

Pevkur: USA-l jätkub tähelepanu nii Ukraina kui ka Gaza konfliktile

Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul ei röövi Gaza konflikt ära USA tähelepanu Ukraina toetamiselt.

"Mina julgen väita, et USA-l jätkub tähelepanu mõlemale suurele konfliktile. Ma võtan ka USA kaitseministri Lloyd Austini sõnad Brüsseli kohtumisel, et muidugi USA jätkab Ukraina toetamist ja on toeks ka Iisraelile," rääkis Pevkur.

Kaitseministri hinnangul jätkub USA tugi Ukrainale ka vaatamata praegusele keerulisele olukorrale kongressis.

"Kui vaadata USA kongressi meeleolu, siis kongress on hetkel spiikrita ja meeleolud vabariiklaste leeris on väga erinevad. Küll on selge kinnitus, et ka vabariiklaste hulgas on Ukrainale väga suur toetus. See toetus on väiksem kui demokraatide hulgas, aga see toetus on tugev ja see annab mulle lootust, et Ukraina abi suurtes mahtudes jätkub. Samamoodi see, et kui kongressis peaks olema mingi pidurdus, siis tegelikult Valge Maja leiab muid võimalusi, et Ukraina saaks võidukalt sõda jätkata," ütles Pevkur.

Ta märkis, et Iisraeli ja Ukraina sõda on erinevad ja seetõttu erineb ka võimaliku abi iseloom.

"Iisraelile saadetav abi on täiesti teisetüübiline. Kui vaadata ka konfliktide iseloomu, siis Iisrael pigem vajab õhk-maa laskemoona, Ukrainas õhk-maa laskemoona praktiliselt ei kasutata, sest õhurünnakuid praktiliselt ei tehta lennukite pealt, väga väikeses koguses. Peamiselt on seal mürsud ja teised raketisüsteemid nagu HIMARS. Selles mõttes need konfliktid on erineva iseloomuga," rääkis Pevkur.

Kaitseministri sõnul ei ole paraku välistatud, et Iisraeli konflikt laieneb. "Ma arvan, et maailma kogukonna, eriti USA sõnum on ka selge, et sel konfliktil ei ole ruumi laienemiseks. Aga teoreetiline võimalus siiski on," sõnas Pevkur.