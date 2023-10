Uus nädal on vihma- ja lörtsisadudega

Esmaspäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati on sajuhooge. Puhub edela- ja läänetuul, rannikul ka loodetuul 4 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +7 kraadi.

Hommik pilvkatesse suuri muutusi ei too ning üksikutes kohtades võib jätkuvalt vihma sadada. Tuul on edelast- ja läänest, rannikul loodest 3 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 2 ja 8 kraadi vahele.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati tuleb sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhusoe ulatub maksimaalselt 9 kraadini.

Nädal jätkub vihmaselt ja lörtsiselt ning õhutemperatuur aina langeb. Teisipäeval on päevane temperatuur 5 kuni 10 ja öine 0 kuni 8 kraadi. Reedeks on sellest alles päeval vaid 0 kuni +5 kraadi, öösel -4 kuni +4.