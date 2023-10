WSJ: USA-s ei pruugi majanduslangust tullagi

Ajalehe The Wall Street Journal uuring näitab, et ökonomistid on USA majanduse osas üha optimistlikumad ja leiavad, et riigis ei pruugi majanduslangust tullagi. Majandusteadlased eeldavad, et föderaalreserv lõpetas intressimäärade tõstmise ja inflatsioon jätkab taandumist.

Ökonomistid eeldavad, et järgmisel aastal on USA majanduslanguse tõenäosus 48 protsenti. Veel juulis leidsid ökonomistid, et majanduslanguse tõenäosus on 54 protsenti.

"Majanduslanguse tõenäosus väheneb, panganduses väheneb ebastabiilsus ning tööturg on vastupidav, sissetulekute kasv aga toetab nõudlust," ütlesid finantsfirma BMO ökonomistid Doug Porter ja Scott Anderson.

Optimismi tekitavad kolm tegurit. Inflatsioon taganeb, föderaalreserv ei pruugi enam tõsta intressimäärasid ning majanduskasv on ületanud analüütikute varasemaid ootusi, vahendas The Wall Street Journal.

Majandusteadlased eeldavad, et USA majandus kasvab aastatel 2024 ja 2025 ning töötuse määr jääb nelja protsendi juurde. Majandusteadlased eeldavad, et USA SKP kasvab 2024. aasta esimeses kvartalis 0,35 protsenti ning teises kvartalis 0,6 protsenti.

Peaaegu 60 protsenti küsitletud ökonomistidest eeldab, et föderaalreserv on lõpetanud intressimäärade tõstmise. Umbes 50 protsenti ekspertidest leidis, et föderaalreserv hakkab järgmise aasta teises kvartalis intressimäärasid langetama.

USA hinnakasv püsib stabiilsena. Tarbijahinnaindeks tõusis septembris aastases võrdluses 3,7 protsendi võrra, samasugune hinnakasv oli registreeritud ka augustis.

Viimased prognoosid viitavad sellele, et USA majandust ootab pehme maandumine. Föderaalreserv suudab inflatsiooni taltsutada, kuid selle rahapoliitika ei too kaasa majanduslangust.

The Wall Street Journali uuring viidi läbi 6.-11. oktoobrini ning selles osales 65 majandusteadlast.