Soome karmistab kodakondsuse saamise reegleid

Kodakondsuse saamise eeltingimuseks saab kodakondsus- ja keeleeksam. Praegu nõutakse keeleoskuse tunnistust, vahendas Helsingin Sanomat.

"Eesmärk on, et edukas lõimumine on kodakondsuse saamise eelduseks. Kodakondsus on tasu selle eest," ütles siseminister Mari Rantanen.

Elamisperioodi pikendamisega seotud muudatused võivad juba sügisel jõustuda. Kodakondsuse test on Soome jaoks uus asi ning selle eelnõu võib parlamenti jõuda 2025. aasta kevadel.

Soome võimud hakkavad ka rohkem uurima kodakondsuse taotlejate varasemat tausta. Lähenemiskeelu saanud inimene kodakondsust taotleda ei saa, samuti kontrollivad võimud, et kodakondsuse taotleja on varem täitnud avalik-õiguslikke maksekohustusi.

Soome plaanib muuta ka kodakondsuse äravõtmise tingimusi. Inimesed, kes on riiki petnud või saanud ebaausal teel kodakondsuse, peavad hakkama rohkem oma tegude eest vastutama.

Eesti kodakondsust saab saab taotleda, kui inimene on elanud enne taotluse esitamist riigis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viis aastat püsivalt. Enamikus EL-i riikides saab kodakondsust taotleda siis, kui inimene on riigis ametlikult elanud vähemalt viis aastat.