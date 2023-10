Itaalia valitsus tõstab palku ja langetab makse

Meetmete eesmärk on toetada sisetarbimist, millest loodetakse panust majanduskasvu. Lisaks palgatõusudele ja maksukärbetele keskendub riigieelarve töötavate emade toetamisele, ütles Itaalia peaminister Georgia Meloni.

Pärast seda, kui valitsus kinnitas esmaspäeval järgmise aasta riigieelarve, ütles Meloni, et tema kolmest erakonnast koosnev parempoolne valitsus töötab viimaste valimiste eel tehtud lubaduste täitmiseks, seda vaatamata riigi rahanduse pingelisele seisule.

"See on eelarve, mida ma pean väga tõsiseks, väga realistlikuks. See on riigieelarve, mis ei raiska ressursse, vaid suunab neid mõnele olulisele prioriteedile," ütles Meloni.

"Meie jaoks on tähtsaim kaitsta perede ostuvõimet, mis tähendab rohkem raha madala ja keskmise sissetulekuga inimeste taskus," lisas Meloni.