Charles Michel: peame jätkama tööd kahe riigi lahenduse nimel

Micheli sõnul peab Euroopa Liit keskenduma neljale peamisele küsimusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigepealt peame töötama, et kiiresti anda abi kõige haavatavamate tsiviilisikute põhivajaduste täitmiseks ja see peab toimuma täies kooskõlas humanitaarõigusega. Teiseks tuleb teha kõik, et hoida ära piirkondlik

pingekasv ja kohalike jõudude ulatuslik kaasamine sellesse. Peame jätkama tööd kestliku rahu nimel, mis põhineb kahe riigi lahendusel ja peab rajanema Lähis-Ida rahuprotsessi uuendamisel, mille näiteks on Rahupäeva algatus," rääkis Michel.

Kolmandana tõi Michel välja asjaolu, et konfliktil võib olla suuri

julgeolekutagajärgi erinevatele ühiskondadele. "See võib suurendada pingeid

kogukondade vahel ja toita äärmuslust," märkis ta.

"Lõpuks on ka suur ränderisk, suur hulk inimesi võib liikuda naaberriikidesse," lisas ta veel.