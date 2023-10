Ecuador saab ajaloo noorima presidendi

Pühapäeval toimunud valimiste teises voorus sai Noboa 52 protsenti häältest, samas kui vasakpoolne kandidaat Luisa González sai 48 protsenti häältest.

"Homme teie uus president alustab tööd," ütles Noboa toetajatele valimispeol.

Presidendi ametiaeg algab detsembris ning kestab ainult 15 kuud, sest tegemist oli erakorraliste presidendivalimistega.

Valimiskampaanias lubas Noboa meelitada välismaiseid investeeringuid ning tõsta noorte tööhõivet.

Peamiseks kampaaniateemaks kujunes aga kasvav kuritegevus. Eelmisel aastal tapeti riigis 4800 inimest, mis oli neljakordne kasv võrreldes 2018. aastaga. Selle aasta esimese kuue kuuga registreeris politsei aga tervelt 3600 mõrva. Ecuadoris elab 18 miljonit inimest.

Eriti šokeeriv oli korruptsioonivastase presidendikandidaadi Fernando Villavicencio mõrv, mis leidis aset mitu nädalat enne presidendivalimiste esimest vooru kampaaniaürituse käigus.

Noboa lubas võidelda organiseeritud kuritegevusega, näiteks kavatseb ta vangistada eriti ohtlikud kurjategijad laevadel meres.

Vastvalitud presidendil tuleb seista silmitsi lisaks kuritegevusele ka madala majanduskasvuga: sel aastal ennustatakse Ecuadorile 1,5 protsenti ja järgmisel aastal ainult 0,8 protsenti majanduskasvu.

Noboa isa on üks Ecuadori rikkamaid mehi Álvaro Noboa, kes ise on korduvalt presidendivalimistel kandideerinud. Noboade pereettevõtte on suur banaanide eksportija.

Teiseks jäänud González lubas tõsta sotsiaalkulutusi oma mentori ja endise presidendi Rafael Correa vaimus. Vasakpopulistist Correa valitsemisaeg kestis aastatel 2007-2017, mille käigus kasvasid jõuliselt Ecuadori valitsuse kulutused, aga võeti ka 18 miljardi dollari jagu laene Hiina pankadelt.

Vasakpoolsete kaotus tähendab seda, et oma erakonda Belgiast juhtiv Correa jätkab elu eksiilis, sest kodumaal on ta süüdi mõistetud korruptsioonis.