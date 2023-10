ERR Tel Avivis: kodanikele teeb suurt muret pantvangide olukord

Iisraellased ütlevad, et sel korral on Hamasi vägivald olnud erakordne ja organisatsioon tuleb täielikult hävitada. Samas nõutakse, et Gazasse viidud pantvangid vabastataks turvaliselt.

Hommikul saatis Hamasi sõjaline tiib Al Qassami brigaad raketid Tel Avivi lennuvälja suunas, kuid õhutõrje neutraliseeris need ja lennujaam ei katkestanud tööd. Päeval tegi õhutõrje tööd ka Tel Avivi kesklinna kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Dizengofi väljak on paik, kust saavad tavaliselt alguse Tel Avivi noorte ja liberaalsemate linlaste meeleavaldused. Seal on varasemalt toimunud ka mitu terroriakti, nüüd põletatakse seal Hamasi suurrünnakus hukkunud inimeste mälestuseks küünlaid.



"Nad tulid relvadega, tapsid inimesi, imikuid, vägistasid naisi, võtsid imikutelt päid otsast, põletasid inimesi elusalt," ütles Saksa juurtega Iisraeli elanik Dana.



Kuid vastukäiguna on Gazas surnuks pommitatud ka sadu palestiina lapsi.



"Neil on valik. BBC tänahommikuste uudiste teatel on Hamasil 20 000 võitlejat. Aga me räägime Gazas umbes kahest miljonist inimesest. Nad võiksid korraldada ülestõusu, nad võiksid Hamasi välja visata," lisas Dana.

Gaza piiri äärest Sderotist pärit kaheksa lapse isa Betzalel on saanud võimudelt tasuta hotellitoa Tel Avivis vähemalt nädalaks. Tema arvates tuleks Gaza täielikult maha tõmmata.



"Hävitamine. Ühtegi maja ei tohi seal püsti jätta," ütles ta. Osundusele, et Gazas on ju ka palju lapsi, vastas ta, et kümne aasta pärast saaks neist juba järgmised terroristid.

Üks keerulisemaid küsimusi on aga, kuidas vabastada Gazasse viidud pantvangid.

Ühel meeleavaldusel nõudsid inimesed, et esimese asjana vabastataks Gazasse viidud pantvangid, ent kuidas seda teha, selle kohta puudub idee.



"Me tahame, et kõik pantvangid, kelle Hamas võtnud on, vabastataks ja toodaks turvaliselt koju tagasi," ütles üks protestija.

"Ma ei tea, kuidas seda teha, ma pole peaminister, ma pole kuberner, ma olen lihtne kodanik," lisas ta.

Temaga koos protestinud Tel Avivi elanik soovis samuti pantvangide kohest vabastamist, aga ei osanud pakkuda, kuidas see peaks võimalik olema.

"Kuidas seda teha, see on probleem. Meil on peaminister, kes pole teinud seda, mida ta tegema peaks," sõnas protestija.

Kuid ühe hetkega läks meeleavaldusel kähmluseks, kuna mööda sõitis isik, kes nimetab protestijaid äraandjateks.



"Ta peatus siin oma motorolleriga ja hakkas meie peale karjuma, et me oleme äraandjad. Üks (pantvangistatu sugulane siin kuulis seda ja läks ja lükkas teda. Sa ei saa meile, nendele peredele öelda äraandja, see on üle igasuguse piiri," ütles protestija.



Keegi ei julge ennustada, kui pikaks see sõda läheb.