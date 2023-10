Ebakindel majanduse olukord dikteerib ka jõulutoodete hinda ja valikut

Kuigi Eesti inimesed on üha hinnatundlikumad ning poodides asjad kallimad, ootavad kaupluste juhid, et jõulukinkide nimel võetakse kasutusele kas või viimased säästud.

Jõuludeni on jäänud küll kaks kuud, kuid ettevõtetel on kiirem periood juba alanud. Ebakindel majanduse olukord ja jätkuvalt kallid toormehinnad dikteerivad ka jõulutoodete hinda ning valikut. Kalevi maiustustel on aastatagusega võrreldes samuti kõrgem hinnasilt küljes.

"Me püüame seda teha nii vähe kui võimalik, aga toorainehinnad me püüame nii palju kui võimalik toodetesse edasi anda ja seetõttu on ka kindlasti mõnevõrra kallinenud meie jõulutooted," ütles Orkla Eesti juht Kaido Kaare.

Toormehinna alanedes on Orkla ka maiustuste hindu valmis langetama. Kuni kakao- ja suhkruhind püsib kõrge, keskendutakse tootmises kalli šokolaadi asemel pigem piparkookidele. Kokku läheb Kalevis valmistamisele 650 tonni maiustusi nagu ka eelmisel aastal, kuid jõulutootevalik jääb sel talvel kolmandiku võrra väiksemaks.

Kuigi jõulusortimenti on tänavu Kalevil pakkuda vähem, siis toodete suuruses ja maitses järeleandmisi ei tehta.

Kauplustes pandi jõulutooted välja juba septembris. Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on jõulukink eestlaste silmis midagi nii erilist, et päris ostmata seda ei jäeta ning inimeste rahakott peab vähemalt selle ajani vastu.

"Küll võib-olla valitakse odavamaid asju, eksole, võib-olla kahe asja asemel ostetakse üks, aga ma arvan siiski, et sellised asjad, südamlikud asjad nagu jõulud, küll see raha seal leitakse. Kui nüüd ütelda niiviisi nagu hästi pahasti, et kui sa tahad jõulukinke osta, siis võib-olla jäetakse üks lõuna enne jõule söömata," rääkis Pärnits.

Ka Rimi ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul võib oodata, et kingid jäävad tänavu mõnevõrra väiksemaks ning kallim kommikarp nii kergelt korvi enam ei jõua.

"Kui mõnda suuremat asja osta ei saa, siis olgu need maiustused või olgu need mandariinid, neid ostmata ei jäeta," ütles ta.

Ka on varasemast suurem rõhk kampaaniatel, mis peagi algavad. Päkapikud peaks sussišokolaadi vähem kui euroga kätte saama.