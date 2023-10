Ilm läheb külmemaks ja sadu muutub talviseks

Teisipäeva öösel sajab Eestis mitmel pool hoovihma, sekka tuleb ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi. Teed muutuvad kohati libedaks.

Hommikul on kohati sajuhooge ja libedaid teid. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 11, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, rannikul on kohati sooja kuni 8 kraadi.

Päeva jooksul lääne poolt pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 11, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal vaibub. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval levib tihe sajuala Lääne-Eestist kagu suunas, sajab vihma, sekka tuleb lörtsi. Miinuskraade on öösel Kirde-Eestis, mujal domineerivad nii öösel kui ka päeval plusskraadid.

Neljapäev toob pea kõikjale külma õhu ning vihmasadu asendub mitmel pool lörtsi ja mõnel pool ka lumega. Õhutemperatuur langeb öösel paar kraadi miinuspoolele, päeval on mõni kraad sooja. Järgnevatel öödel miinuskraadid süvenevad, päevane õhutemperatuur tõuseb plusspoolele. Sajuhooge on rohkem rannikualadel.

Arvestama peab sellega, et teeolud muutuvad lähipäevil talvisemaks.