Iisraelis on kümne päeva jooksul pärast seda, kui äärmusrühmitus Hamas korraldas riigi ajaloo veriseima terrorirünnaku, evakueeritud ja ümberasustatud ligikaudu 500 000 inimest, teatas teisipäeval Iisraeli sõjavägi.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis esmaspäeval:

Iisraeli armee: pool miljonit iisraellast on pidanud riigis ümber asuma

"Selle aja jooksul on riigisiseselt ümberasustatud umbes pool miljonit iisraellast," ütles Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Jonathan Conricus pressikonverentsil.

Conricus täpsustas, et evakueeritud on kõik Gaza sektorit ümbritsevad kogukonnad. Iisraeli armee on samuti evakueerinud Liibanoni põhjapiiri ääres elavaid elanikke, kus kasvavad pingeid äärmusrühmitusega Hizbollah.

Iisraeli tsiviilisik ja armee ohvitser hukkusid pühapäeval Liibanonist tulnud raketirünnakutes ning sõjavägi andis vastulööke ja ründas rühmituse infrastruktuuri.

Iisraeli armee teatel rünnati Liibanonis terroristide sihtmärke

Iisraeli armee teatas teisipäeva varahommikul, et ründas Liibanonis äärmusrühmituse Hizbollah sõjalisi sihtmärke.

"Iisraeli armee ründas Liibanoni territooriumil terroriorganisatsiooni Hizbollah sõjalisi sihtmärke," seisis avalduses.

Hizbollah teatas varem päeval, et on asunud hävitama Iisraeli armeepostide seirekaameraid Liibanoni-Iisraeli piiril.

Rühmituse meediaorganisatsioon avaldas video, millel snaiprid tulistavad viies punktis piiril Iisraeli turvakaameraid. Üks hävitatud kaamera asus Iisraeli Metula linna juures.

Ilmselt soovib äärmusrühmitus varjata Iisraeli armee eest liikumisi piiri Liibanoni poolel.

Viimaste päevade tulevahetustes piiril on Liibanoni poolel saanud surma vähemalt seitse inimest, kelle seas neli Hizbollah´ võitlejat.

Liibanoni võimud peaksid võtma tarvitusele kõikvõimalikud meetmed, et vältida sõda Iisraeliga, ütles Prantsuse välisminister Catherine Colonna esmaspäeval Beirutis.

"Liibanoni ametnikel lasub vastutus teha kõik võimalik, et vältida Liibanoni kiskumist vägivallaspiraali," ütles Colonna pressikonverentsil, kus toonitas, et ükski osapool ei tohi olukorda enda huvides ära kasutada.

USA sõjalaev USS Bataan liigub iisraeli ranniku poole

USS Bataan tegutses varem Punase mere lähedal. USA kaitseametnik ütles esmaspäeval, et USS Bataan liigub Iisraeli ranniku suunas ja võib aidata evakueerida ameeriklasi. Laev peaks jõudma Iisraeli ranniku lähedale umbes viie päeva pärast.

USA on Iisraeli piirkonda paigutanud juba lennukikandja USS Gerald R. Ford ja seda saatvad sõjalaevad. USA saadab piirkonda ka teise lennukikandja, mis peaks piirkonda jõudma kahe nädala pärast.

USA kaitseametnikud ütlesid, et riigi sõjavägi valis välja umbes kaks tuhat sõdurit, kes võivad hakata toetama Iisraeli sõjaväge. Ametnikud ütlesid, et need sõdurid pole mõeldud lahingutegevuses osalemiseks.

Pole selge, kuhu võib USA oma väed paigutada. Pentagoni otsus andis siiski märku, et USA valmistub toetama Iisraeli vägesid, kui Iisrael peaks alustama sissetungi Gazasse, vahendas The Wall Street Journal.