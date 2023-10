Iisraeli armee tappis veel ühe Hamasi juhtidest

Iisraelis on kümne päeva jooksul pärast seda, kui äärmusrühmitus Hamas korraldas riigi ajaloo veriseima terrorirünnaku, evakueeritud ja ümber asustatud ligikaudu 500 000 inimest, teatas teisipäeval Iisraeli sõjavägi.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis esmaspäeval:

Hamas: Iisraeli õhurünnakus Gaza haiglakompleksile hukkus vähemalt 200 inimest

Iisraeli teisipäevastes õhulöökides Gaza haiglakompleksile sai surma vähemalt 200 inimest, teatas äärmusrühmituse Hamas kontroll all oleva palestiinlaste ala terviseministeerium.

Hamasi väidet pole hetkel võimalik sõltumatult kinnitada.

99 USA senaatorit avaldas toetust Iisraelile

99 USA senaatorit ehk kõik peale ühe senaatori on kirjutanud alla resolutsioonile, milles avaldatakse toetust Iisraelile võitluses Hamasiga.

Resolutsioonis väljendatakse toetust Iisraelile õigusele ennast kaitsta ning lubatakse aidata Iisraeli valitsust selle elanike kaitsmisel tulevasest agressioonist.

Ainus senaatori, kes keeldus resolutsioonile alla kirjutamast, oli vabariiklane Rand Paul.

Iisraeli sõjavägi teatas, et tappis veel ühe Hamasi juhtidest

Iisraeli sõjavägi teatas Hamasi ühe võtmeisiku Ayman Nofal tapmisest. Nofal oli terrorirühmituse sõjaväelise juhtkonna liige ning ta juhtis Hamasi Kesk-Gaza brigaadi.

Nofal korraldas mitu terrorirünnakut Iisraeli pinnal ning tegeles Hamasi relvaarendusega, ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja.

Hamas: Gazas sai surma 3000 inimest

Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeeriumi teatas, et kokku sai viimases konfliktis Iisraeliga surma 3000 inimest.

Hamas tappis 7. oktoobril alanud üllatusrünnakus rohkem kui 1300 inimest Iisraelis, valdav enamus kellest olid tsiviilisikud. Eriti verirohketeks paikadeks kujunesid välja Gaza piiri lähedal peetud muusikafestival ja kibuts Kfar Aza.

Hamasi rünnaku valguses alustas Iisrael õhurünnakutega Hamasi objektide vastu Gazas. Iisraeli võimud lubavad kukutada Hamasi võimult Gazas.

Iisraeli kaitseminister Hamasi liikmetele: alistuge või surge

Iisraeli kaitseminister Yoab Gallant ütles, et Hamasi äärmusrühmituse liikmetel on kaks valikut: kas alistuda või surra.

"Meie lennukid jõuavad kõikjale… igal raketil on oma aadress. Me jõuame iga Hamasi liikmeni," ütles Gallant Iisraeli sõjaväe lenduritele ja tehnikutele Nevatimi lennubaasis.

"Hamasi liikmetel on kaks valikut: kas surra seal, kus nad on või tingimusteta alistuda. Kolmandat valikut pole. Me hävitame Hamasi ühenduse ning lammutame kõik selle suutlikkuse," ütles Gallant.

USA viis 2000 sõdurit Lähis-Ida kriisi tõttu kõrgendatud valmidusse

USA sõjavägi viis 2000 sõdurit suurendatud valmisolekusse, teatas Pentagon teisipäeval vastuseks üha kasvavale pingele konfliktis Iisraeli ja Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vahel Gaza sektoris.

USA kaitseminister Lloyd Austin andis korralduse viia isikkoosseis ja rida üksusi kõrgendatud valmidusse dislotseerumise ettevalmistuse määruse alusel, märkis ministeerium avalduses.

Sammu eesmärk on olla kiirelt valmis reageerima julgeolekuarengutele Lähis-Idas.

Iisraeli armee: pool miljonit iisraellast on pidanud riigis ümber asuma

Iisraelis on kümne päeva jooksul pärast seda, kui äärmusrühmitus Hamas korraldas riigi ajaloo veriseima terrorirünnaku, evakueeritud ja ümber asustatud ligikaudu 500 000 inimest, teatas teisipäeval Iisraeli sõjavägi.

"Selle aja jooksul on riigisiseselt ümber asustatud umbes pool miljonit iisraellast," ütles Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Jonathan Conricus pressikonverentsil.

Conricus täpsustas, et evakueeritud on kõik Gaza sektorit ümbritsevad kogukonnad. Iisraeli armee on samuti evakueerinud Liibanoni põhjapiiri ääres elavaid elanikke, kus kasvavad pingeid äärmusrühmitusega Hizbollah.

Iisraeli tsiviilisik ja armee ohvitser hukkusid pühapäeval Liibanonist tulnud raketirünnakutes ning sõjavägi andis vastulööke ja ründas rühmituse infrastruktuuri.

WFP: Gaza sektori poodides on toiduvarusid veel vaid viieks päevaks

Gaza sektori poodides on toiduvarusid veel vaid neljaks või viieks päevaks ning olukord halveneb kiiresti, hoiatas teisipäeval ÜRO Maailma Toiduprogramm (WFP).

"Poodides on varusid veel vaid mõneks päevaks, võibolla nelja või viie päeva toiduvarud," ütles WFP Lähis-Ida regiooni kõneisik Abeer Etefa ajakirjanikele Genfis videolingi kaudu Kairost.

Iisraeli armee teatel rünnati Liibanonis terroristide sihtmärke

Iisraeli armee teatas teisipäeva varahommikul, et ründas Liibanonis äärmusrühmituse Hizbollah' sõjalisi sihtmärke.

"Iisraeli armee ründas Liibanoni territooriumil terroriorganisatsiooni Hizbollah' sõjalisi sihtmärke," seisis avalduses.

Hizbollah teatas varem päeval, et on asunud hävitama Iisraeli armeepostide seirekaameraid Liibanoni-Iisraeli piiril.

Rühmituse meediaorganisatsioon avaldas video, millel snaiprid tulistavad viies punktis piiril Iisraeli turvakaameraid. Üks hävitatud kaamera asus Iisraeli Metula linna juures.

Ilmselt soovib äärmusrühmitus varjata Iisraeli armee eest liikumisi piiri Liibanoni poolel.

Viimaste päevade tulevahetustes piiril on Liibanoni poolel saanud surma vähemalt seitse inimest, kelle seas neli Hizbollah' võitlejat.

Liibanoni võimud peaksid võtma tarvitusele kõikvõimalikud meetmed, et vältida sõda Iisraeliga, ütles Prantsuse välisminister Catherine Colonna esmaspäeval Beirutis.

"Liibanoni ametnikel lasub vastutus teha kõik võimalik, et vältida Liibanoni kiskumist vägivallaspiraali," ütles Colonna pressikonverentsil, kus toonitas, et ükski osapool ei tohi olukorda enda huvides ära kasutada.

Abikonvoid liiguvad Egiptusest Gaza piiripunkti suunas

Abikonvoid suundusid Rafahi piiripunkti suunas, kust pääseb Palestiina enklaavi Gazasse, teatasid abi vahendavad ametnikud.

USA sõjalaev USS Bataan liigub Iisraeli ranniku poole

USS Bataan tegutses varem Punase mere lähedal. USA kaitseametnik ütles esmaspäeval, et USS Bataan liigub Iisraeli ranniku suunas ja võib aidata evakueerida ameeriklasi. Laev peaks jõudma Iisraeli ranniku lähedale umbes viie päeva pärast.

USA on Iisraeli piirkonda paigutanud juba lennukikandja USS Gerald R. Ford ja seda saatvad sõjalaevad. USA saadab piirkonda ka teise lennukikandja, mis peaks piirkonda jõudma kahe nädala pärast.

USA kaitseametnikud ütlesid, et riigi sõjavägi valis välja umbes kaks tuhat sõdurit, kes võivad hakata toetama Iisraeli sõjaväge. Ametnikud ütlesid, et need sõdurid pole mõeldud lahingutegevuses osalemiseks.

Pole selge, kuhu võib USA oma väed paigutada. Pentagoni otsus andis siiski märku, et USA valmistub toetama Iisraeli vägesid, kui Iisrael peaks alustama sissetungi Gazasse, vahendas The Wall Street Journal.