USA plaanib leevendada Venezuela naftatööstuse vastaseid sanktsioone

Ajaleht The Times kirjutab, et USA ja Venezuela teatavad lähipäevade jooksul kokkuleppest, mille käigus Washington tühistab mõned Venezuela naftatööstuse vastu suunatud sanktsioonid. Vastutasuks lubab Venezuela režiim korraldada riigis vabamad presidendivalimised.

Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro ja opositsioon alustavad teisipäeval Barbadosel läbirääkimisi. Nende läbirääkimiste käigus sõlmitakse leping, mille kohaselt lubab Maduro korraldada 2024. aastal ausad presidendivalimised. Selle käigus lubab Maduro Venezuelasse rahvusvahelised vaatlejad ja meediaväljaanded.

Ajaleht Washington Post kirjutas, et kui Barbadosel jõutakse kokkuleppe, siis teatab Washington, et tühistab mõned Venezuela naftasektori vastu suunatud sanktsioonid, vahendas The Times.

Venezuela opositsiooniparteid kavatsevad pühapäeval korraldada hääletuse, kus nad valivad välja kandidaadi, kes hakkab järgmisel aastal Maduroga konkureerima. Meedia teatel võib opositsiooni kandidaadiks saada Maria Corina Machado, kes nõuab riigistatud naftafirmade erastamist.

Joe Bideni administratsiooni ametnikud alustasid Maduro valitsusega kõnelusi juba eelmisel aastal. Vahetult pärast seda, kui Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. USA lõpetas siis Venemaa toornafta ostmise.

Venezuela oli varem suur naftatootja, pumbates 1990. aastatel rohkem kui 3,2 miljonit barrelit päevas. Viimase kümnendi jooksul on riigi naftasektor sanktsioonide ja korruptsiooni tõttu kokku varisenud.