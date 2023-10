WSJ: vabariiklaste spiikrikandidaat Jordan kasvatab vähehaaval toetust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste spiikrikandidaat Jim Jordan võitis enda poole mõned saadikud, kes varem ei toetanud tema kandidatuuri. Leht kirjutab, et Jordani-vastane opositsioon mureneb ning ta võib spiikrihaamri kätte saada.

Praegu pürgib spiikri ametikohale Ohio vabariiklane Jim Jordan. Ta kuulub vabariiklaste partei fraktsiooni, mis on lojaalne Donald Trumpile.

Jordan on viimaste päevade jooksul pöördunud oma vastaste poole ja üritab neid enda poole kallutada. Mitmed Jordani vastased on öelnud, et on rahul, kuidas Jordan suhtub sellistesse küsimustesse nagu kulutused ja sõjaline poliitika, vahendas The Wall Street Journal.

"Tundsin end konverentsile sisenedes hästi. Tunnen end praegu veelgi paremini. Meil on paar inimest, kellega räägime, kuulame ja siis on meil homme hääletus," ütles esmaspäeva õhtul Jordan.

Paljud vabariiklased tahavad parteisisese tüli lahendada ja leiavad, et Jordan on ainus tõsiseltvõetav kandidaat spiikri ametikohale. Jordani vastased seisavad silmitsi veel rohujuuretasandi aktivistide survega.

Vabariiklastel on 221 saadikukohta esindajatekojas, samas kui enamuseks on vaja 217 saadiku toetust. Jordan peab vältima enam kui nelja vabariiklase toetuse kaotamist.

Mitmed saadikud teatasid, et muutsid kurssi. Vabariiklasest saadik Vern Buchanan ütles, et toetab partei ühtsuse huvides Jordanit. Ka mõjukas vabariiklasest saadik Mike Rogers teatas, et toetab Jordanit. Veel eelmisel nädalal rääkis Rogers, et ei plaani Jordanit toetada. Veel mõned saadikud ütlesid, et muutsid meelt ja toetavad nüüd Jordanit.

Esindajatekoja väliskomisjoni esimees Michael McCaul ütles samuti, et toetab Jordanit. McCaul sõnul ütles Jordan talle, et ta on avatud ideele, mis seoks Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamise üheks paketiks.

Mõned vabariiklased siiski ütlesid, et ei toeta endiselt Jordanit. Vabariiklasest saadik Mario Diaz-Balart ütles, et hääletab Jordani vastu. Ka Don Bacon ütles, et ei toeta Jordanit.