USA pole veel valmis ülemaailmse maksukokkuleppega liituma

USA rahandusminister Janet Yellen ütles esmaspäeval, et USA pole valmis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) eestvedamisel saavutatud ülemaailmse maksukokkuleppega aasta lõpuks liituma.

Yelleni sõnavõtt tähendab seda, et maailma 100 rikkaima rahvusvahelise ettevõtte maksustamist sihtiv lepe ei jõustu selle aasta lõpus, nagu oli algselt plaanitud.

Maksukokkulepe eesmärgiks on maksustada maailma suurimaid ja jõukaimaid ettevõtteid seal, kus nad tegelikult teenivad kasumit, mitte seal, kus on registreeritud ettevõtte peakontor.

Yellen ütles, et kuigi enamikes küsimustes on kokkulepe saavutatud, on veel USA-le ja teistele riikidele olulisi lahendamata üksikküsimusi.

Ta lisas, et USA kokkuleppega liitumiseks peavad kõik probleemid olema lahendatud, mistõttu lükkub see protsess järgmisse aastasse.

Ühtlasi tähendab USA otsus seda, et OECD eestvedamisel saavutatud kokkuleppe jõustumine samuti lükkub edasi. Kokkuleppe jõustumiseks on vaja vähemalt 30 riigi poolt lepingu ratifitseerimist. Samuti peab ratifitseerinud riikides asuma vähemalt 60 protsenti maksukokkuleppe poolt sihitud rahvusvahelistest ettevõtetest.

USA heakskiit on eriti oluline, sest seal asuvad sellised suured rahvusvahelised ettevõtted nagu Google, Meta, Amazon ja Microsoft, mis kõik peaks maksma OECD saavutatud kokkuleppe järgi rohkem makse.

Yellen lubas läbi rääkida kõigi oluliste osapooltega järgmise kahe kuu jooksul. Ta lisas, et maksukokkulepet tuleb näidata ka USA avalikkusele, USA Kongressile ja ärikogukonnale, tagamaks laiapõhjalist toetust kokkuleppele.

Kui maksukokkulepe ei jõustu aasta lõpuks, võivad mõned valitsused otsustada maksustada rahvusvahelisi suurettevõtteid ühepoolselt. See aga võib põhjustada vastumeetmeid Washingtoni poolt.

OECD eestvedamisel nõustus 138 riiki liituma ülemaailmse maksukokkuleppega kaks aastat tagasi. Reformi eesmärk on kehtestada minimaalset 15-protsendilist maksumäära suurettevõtete kasumitele, mis peaks jõustuma alates 2024. aastast. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad võtma vastu vastavad seadusemuudatused selle aasta lõpuks.