Ilm püsib tuuline ja jahe

Kolmapäeva öösel on taevas pea kõikjal pilves, sajab vihma ning kohati on sadu tugev. Vaid Kirde-Eestis on ka selgimisi ja sajuvõimalus väiksem. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 9, saartel ja rannikul 6 kuni 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul põhjakaarde. Õhutemperatuur on -1 kraadi Kirde-Eesti +8 kraadini Saaremaal.

Hommik tuleb samuti pilvine ja vihmane. Kirde-Eestis on jätkuvalt selgem ning sajutõenäosus väike. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Termomeetrinäit on mujal Eesti 4 kuni 8 kraadi. Kirde-Eestis on 0 kraadi ümber.

Päev möödub pilves selgimistega. Pärastlõunal on kohati sadu ja sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, vastu Läänemerd kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal põhjakaare tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb vahemikku 5 kuni 8 kraadi.

Nädala lõpp tuleb aga talvisemat nägu. Neljapäeval ja reedel on mitmel pool vihma, lörtsi ja ka lund. Laupäev möödub peamiselt sajuta, kuid pühapäeval on taas oodata mitmesugust sadu. Õhutemperatuur on päevasel ajal vahemikus 0 kuni +5, öösel -5 kuni +4 kraadi. Pühapäeva päeval saartel aga temperatuur pisut tõuseb, jäädes vahemikku +6 kuni +9 kraadi. Tuul on kogu nädalalõpus tugevapoolne.