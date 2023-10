Oluline kolmapäeval, 18. oktoobril, kell 14.27:

- Ukraina Julgeolekuteenistus teatas sihtmärkide tabamisest Kurski oblastis;

- Briti luure: Vene vägi elavnes Kupjanski-Lõmani suunal;

- Venemaa teatas vähemalt 28 Ukraina drooni rünnakust Belgorodi ja Kurski oblastile;

- Venemaa teostas raketirünnaku Zaporižžjale ja Dniprole;

- ISW: Ukrainale tarnitud ATACMS-i raketisüsteemid sunnivad Venemaad liigutama helikopterid ja lennukid rindejoonest kaugemale;

- Ukraina päästjad teatasid 13 tsiviilelaniku evakueerimisest Avdijivkast;

- Valge Maja: ATACMS-id annavad olulise tõuke Ukraina kaitsevõimele;

- Vene suursaadik USA-s nimetas ATACMS-ide tarnimist rängaks veaks.

Vaatlejad: Ukraina armee tegi reidi Dnipro idakaldale

Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas sotsiaalmeedias Vene sõjablogijate kaarti, mis näitab, et Ukraina armee tegi reidi Dnipro idakaldale.

Rybar says that elements from Ukraine's 35th and 36th Marine Brigades have captured the town of Poima and are fighting for Pishchanivka on the left bank of the Dnipro river in Kherson Oblast with the aid of artillery and FPV strikes. https://t.co/kyPlpmw7np pic.twitter.com/b15SAE9F28