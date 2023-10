Biden saabus Iisraeli

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis kolmapäeval:

- Biden saabus solidaarsusvisiidile Iisraeli;

- Von der Leyen: Gaza haigla ründamiseks pole mingit õigustust;

- Iisraeli sõjavägi: haigla sai kahjustada kalmistult tulistatud palestiinlaste raketi kukkumise tõttu;

- Scholzi kohutas raketilöök Gaza haiglale;

- Briti välisminister lubab uurida, mis Gaza haiglas tegelikult juhtus;

- ÜRO peasekretär Guterres kutsus üles relvarahule;

- Biden lükkas edasi visiidi Jordaaniasse, külastab vaid Iisraeli;

- Iisraeli sõjaväe sõnul tabas Gaza haiglat palestiina rühmituse rakett;

- Valge Maja: Biden esitab Netanyahule raskeid küsimusi;

- EL-i juht: Gaza tsiviiltaristu ründamine rikub rahvusvahelist õigust;

- Aafrika Liidu juht süüdistas Iisraeli sõjakuriteos.

Biden saabus solidaarsusvisiidile Iisraeli

USA president Joe Biden saabus kolmapäeval visiidile Iisraeli, et kinnitada juudiriigile solidaarsust ja toetust pärast Palestiina äärmusrühmituse Hamas rünnakuid.

USA presidendi lennuk Air Force One maandus veidi enne kella 11 Tel Avivi Ben Gurioni lennujaamas, kus peaminister Benjamin Netanyahu tervitas USA riigipead.

Von der Leyen: Gaza haigla ründamiseks pole mingit õigustust

Tsiviilisikutest tulvil Gaza haigla ründamiseks ei ole mingit õigustust, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval.

Ta lisas, et vähemalt 200 elu nõudnud rünnaku kõik asjaolud tuleb välja selgitada.

"Kõik süüdi olijad tuleb võtta vastutusele," ütles ta, kuid ei süüdistanud otseselt kedagi.

Palestiinlaste väitel sai Gaza haigla tabamuse Iisraeli rünnakus. Iisraeli armee aga ütles, et haigla plahvatuse põhjustas äärmusrühmituse Islamidžihaad ebaõnnestunud raketitulistamine.

Iisraeli sõjavägi: haigla sai kahjustada kalmistult tulistatud palestiinlaste raketi kukkumise tõttu

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et rühmitus Islaamidžihaad tulistas eile kell 18:59 kohaliku aja järgi umbes 10 raketti haigla lähedal asuva kalmistu alalt. Rikke tõttu kukkus rakett haigla peale.

Hagari väidab, et Hamas on teadlik juhtunu tegelikest põhjustest, kuid otsustas korraldada ülemaailmset meediakampaaniat Iisraeli vastu.

Hagari sõnul ei saanud haigla ümber olevad hooned kahjustada ning haigla seinad ei kukkunud kokku just seetõttu, et tegemist oli väikse võimekusega Palestiina raketiga. Ta lisas, et kui tegemist olnuks Iisraeli raketiga, siis plahvatuse paigal oleks kraater või muu struktuurne kahju.

Kokku toob Hagari välja kolm põhjust, miks tegemist on Islaamidžihaadi raketiga. Esiteks väidab Hagari, et Iisraeli õhu-, maa- või meeväed ei tulistanud plahvatuse ajal midagi. Teiseks registreeris Iisraeli radarisüsteem rakettide tulistamist Gazast, ning on olemas kaks videot raketi nurjunud tulistamisest. Kolmandaks väidab Hagari, et Iisraeli käes on luureinfo Hamasi ja Islamidžihaadi vahelisest kommunikatsioonist luhtunud raketi tulistamise kohta.

Scholzi kohutas raketilöök Gaza haiglale

Saksa kantsler Olaf Scholz on "kohutatud" ohvriterohkest raketilöögist Gaza haiglale, ta kutsus kolmapäeval korraldama põhjaliku uurimise.

"Ma olen kohutatud fotodest plahvatusest Gaza haiglas. Süütud tsiviilisikud said kannatada ja surma," kirjutas ta suhtlusplatvormil X. "Selle intsidendi põhjalik uurimine on hädavajalik."

Raketilöögis sai Hamasi teatel surma vähemalt 200 inimest.

Briti välisminister lubab uurida, mis Gaza haiglas tegelikult juhtus

"Al-Ahli haigla hävitamine on toonud kaasa kohutavaid inimkaotusi," kirjutas Ühendkuningriigi välisminister James Cleverly teisipäeva õhtul.

Cleverly kirjutas X-is (varem Twitter), et Ühendkuningriik töötab koos liitlastega juhtunu põhjuste väljaselgitamiseks ning süütute tsiviilelanike kaitsmiseks Gazas.

ÜRO peasekretär Guterres kutsus üles relvarahule

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus üle kohesele humanitaarsele relvarahule Iisraeli ja Hamasi vahel.

"Kutsun üles kohesele relvarahule, et panna lõpp tohututele inimkannatustele, mille tunnistajateks me oleme. Liiga palju elusid ning kogu piirkonna saatus on kaalukausil," ütles Guterres Pekingis.

Guterres viibib Pekingis seoses Hiina Vööndi ja Tee tippkohtumisega.

Biden lükkas edasi visiidi Jordaaniasse, külastab vaid Iisraeli

USA president Joe Biden lükkas pärast ohvriterohket raketilööki Gaza haiglale edasi oma visiidi Jordaaniasse ja külastab oma Lähis-Ida visiidil üksnes Iisraeli, teatas teisipäeval Valge Maja.

Biden langetas selle otsuse pärast "nõupidamist" Jordaania kuninga Abdullah II-ga ja seoses "leinapäevadega", mille kuulutas välja Palestiina president Mahmud Abbas, kes pidi tulema kohtumisele koos Egiptuse presidendiga, seisis Valge Maja avalduses.

"President avaldas sügavat kaastunnet seoses Gaza haigla plahvatuses kaotatud süütute eludega ning soovis haavatutele kiiret paranemist," lisati avalduses.

Jordaania teatas juba varem, et tippkohtumine, millel loodeti puhuda sisse uus elu Lähis-Ida rahuprotsessile pärast suuri lahinguid Iisraeli ja Hamasi vahel.

Välisminister Ayman Safadi sõnul toimub tippkohtumine, kui on tehtud otsus peatada sõda ja teha lõpp neile veresaunadele.

Gaza päästeametnikud Al-Ahli haigla juures Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/REUTERS TV

Iisraeli sõjaväe sõnul tabas Gaza haiglat palestiina rühmituse rakett

Iisraeli sõjavägi kinnitas teisipäeval, et Gaza haiglat tabanud raketi tulistasid välja palestiina võitlejad. Hamasi ametnike sõnul hukkus Al-Ahli haiglas vähemalt 200 seal varju otsinud kodudest pagenud inimest. Hamasi liider nimetas haigla rünnakut uueks pöördepunktiks ning süüdistas selle toime panemises Iisraeli.

Iisraeli analüüs aga näitab, et terroristide Gazas välja tulistatud raketid möödusid tabamuse ajal Gazas Ahli haigla vahetust lähedusest, seisis Iisraeli sõjaväe avalduses, mis tehti kaks tundi pärast intsidenti. Araabia riikide valitsused ja ka moslemienamusega Türgi kiirustasid süüdistama Iisraeli.

"Meie käsutuses olevad luureandmed mitmetest allikatest näitavad, et Gaza haiglat tabanud nurjunud raketitule eest vastutab Islamidžihaad," märkis kaitsevägi, viidates teisele Gazas tegutsevale rühmitusele, mis on öelnud end võitlevat koos Hamasiga Iisraeli vastu.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu märkis oma avalduses, et "Gaza haiglat ründasid barbaarsed Gaza terroristid, mitte aga Iisraeli kaitsevägi".

Valge Maja: Biden esitab Netanyahule raskeid küsimusi

USA president Joe Biden esitab visiidi ajal Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahule "raskeid küsimusi", ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

"Ta esitab raskeid küsimusi," ütles Kirby briifingul. "Samuti soovib Biden iisraellastelt küsida nende lähipäevade eesmärkide kohta," märkis ta.

Kirby lisas, et USA riigipea kavatseb vestelda Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisi ja Palestiina omavalitsuse juhi Mahmud Abbasiga.

"Tal on koduteel võimalus nendega uuesti rääkida," ütles pressiesindaja.

EL-i juht: Gaza tsiviiltaristu ründamine rikub rahvusvahelist õigust

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ütles teisipäeval pärast ohvriterohket rünnakut Gaza haiglale, et tsiviiltaristu ründamine rikub rahvusvahelist õigust.

"Saime selle teate virtuaalse kohtumise ajal liidritega. See näib olevat kinnitust leidnud ja rünnak tsiviiltaristu vastu ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Michel pärast EL-i liidrite videokonverentsi.

EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et "Gaza Al-Ahli haiglast saabunud uudised lisavad õudu meie silme all juba päevi avanenud tragöödiasse".

"Taaskord maksavad süütud tsiviilisikud kõrgeimat hinda. Vastutus selle kuriteo eest tuleb selgelt kindlaks määrata ja kurjategijad vastutusele võtta," ütles ta.

EL-i liidrid pidasid teisipäeval erakorralise videokonverentsi, et püüda ületada nende sageli vastuolulisi sõnumeid Lähis-Ida konflikti kohta.

Brüsseli ametnikud on olnud omavahel ja liikmesriikidega tülis kibedalt juba pikka aega lahkhelisid tekitanud küsimuste pärast.

Kuigi iisraellaste tapmine Hamasi poolt on laialdaselt hukka mõistnud, on olnud lahkarvamusi üleskutsete üle ohjeldada rünnakuid Gaza vastu ja jätkata palestiinlaste abistamist.

Aafrika Liidu juht süüdistas Iisraeli sõjakuriteos

Aafrika Liidu juht Moussa Faki Mahamat süüdistas pärast teisipäeval pärast Gaza haiglat tabanud ohvriterohket raketilööki Iisraeli "sõjakuriteos".

"Pole sõnu, et väljendada täielikult meie hukkamõistu Iisraeli tänasele pommirünnakule # Gaza haigla vastu, milles hukkus sadu inimesi," kirjutas Faki X-is (endine Twitter), kutsudes rahvusvahelist üldsust tegutsema.