Briti peaministrit hoiatati sotsiaalmeedia tsensuuri eest

Westminsteri Deklaratsiooniks nimetatud kirjas väidetakse, et sotsiaalmeediaettevõtted sildistavad üha enam libauudisteks peavoolust erinevaid arvamusi.

"Me oleme mures katsete pärast sildistada sõnavabaduse põhimõtte poolt kaitstud sõnavõtte väärinfoks või desinformatsiooniks," seisis kirjas.

Pöördujad väidavad, et minevikus ebapopulaarsed olnud ideed on muutunud ajapikku talupojatarkuseks. Lisatakse, et just sõnavabadus on parim kaitse väärinfo eest.

"Me ei taha, et meie lapsed kasvaks maailmas, kus nemad kardavad oma mõtteid väljendada," kirjutasid kirja autorid, kelle seas on näiteks teaduse populariseerija Richard Dawkins ja ajaloolane Robert Tombs.

136 kirjale allakirjutanute seas on Venemaal elav Edward Snowden ja Briti vanglas istuv Julian Assange. Snowdeni ja Assange'i suhtes on USA-s esitatud riigisaladuste lekitamise süüdistused, paljud aktivistid aga peavad neid vilepuhujateks.

Kirjas kritiseeritakse ka Briti valitsuse plaane keelustada sõnumite krüpteerimine sellistel platvormidel nagu WhatsApp ning võtta vastu internetiturvalisuse eelnõu. Valitsuse väitel on need meetmed vajalikud kuritegevuse vastu võitlemiseks.

Pöördujad ütlevad, et otsingutulemustega manipuleerimine ning sisu eemaldamine sotsiaalmeediast on muutunud tavapäraseks. Tegemist on igati seaduspäraste seisukohtade summutamisega, mainitakse pöörduses.

"Me mõistame, et sõnad võivad teha haiget, kuid me pole nõus, et riivatud tunded ja ebamugavuse tunne on tsensuuri kehtestamise aluseks. Avatud arutelu on vaba ühiskonna tugisammas, ning see on oluline valitsuste vastutusele võtmiseks, haavatavate gruppide võimestamiseks ja türannia riski maandamiseks," kirjutasid pöördumise autorid.