Tallinna ööbussid käivad aasta lõpuni

Esialgu oli plaanis, et ööbussid käivad pilootprojektina maist oktoobri lõpuni, aga kuivõrd bussides sõitjaid on, siis pikendatakse perioodi vähemalt selle aasta lõpuni. Kas ööbussid jäävad käima ka järgmisel aastal, otsustakse eelarveläbirääkimiste käigus, ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Samas on sügisel ja talvel ööbussidel vähem väljumisi. Kui praegu käivad bussid kolmel ööl: vastu reedet, laupäeva ja pühapäeva, siis 1. novembrist jääb ära öö vastu neljapäeva. Samuti ei välju bussid enam peale 3.30. Praegu on viimased väljumised 5.00.

Sveti sõnul on näha, et võrreldes suvekuudega on ööbussides sõitjate arv langenud: kui veel augustis oli sõitjaid 11 500, siis septembris 6500.

Nädalavahetuseti kasutab ööbusse keskmiselt 2700 inimest. Seni kogutud andmete põhjal on kõige populaarsemad suunad Lasnamäe (keskmiselt 33,8 protsenti nädalavahetuse kasutajatest) ja Mustamäe (32,6). Väike-Õismäe suunda kasutab nädalavahetusel keskmiselt 19 protsenti reisijatest ning Pelguranna suunda 14,6 protsenti sõitjaid.

Tallinn tellis ka ööbusside kasutajate uuringu, mille järgi kasutavad ööbusse kõige rohkem klubist ja baarist tulijad (36,5 protsenti). Kõige suuremaks takistuseks osutus teadmatus, kus peatused asuvad (37,7 protsenti).

Ööbussiga sõitmist hindas turvaliseks 91,6 protsenti küsitletutest.