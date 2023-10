USA kaubandusministeerium piirab laiemalt kiipide eksporti Hiinasse

USA kaubandusministeerium teatas teisipäeval, et hakkab rakendama uusi meetmeid, mis piiravad tehisintellektikiipide eksporti Hiinasse.

Washington suurendab jõupingutusi, et piirata Pekingi ligipääsu tipptehnoloogiale. USA piiras juba eelmisel aastal kiipide eksporti Hiinasse. Nüüd tahab USA tagada, et Hiina ei saaks olemas olevatest piirangutest mööda hiilida, vahendas The Wall Street Journal.

USA kaubandusminister Gina Raimondo ütles, et uute meetmete eesmärk on piirata Hiina juurdepääsu kaasaegsetele pooljuhtidele. Washington muretseb, et Hiina võib kasutada USA tipptehnoloogiat sõjalistel eesmärkidel. Tehisintellektiga varustatud relvad võivad anda USA rivaalidele eelise lahinguväljal.

Suurte USA kiibifirmade aktsiad langesid pärast kaubandusministeeriumi teisipäevast teadaannet. Nvidia aktsia langes viis protsenti, Inteli aktsia langes ühe protsendi võrra.

Uued reeglid annavad Washingtonile suurema õiguse otsustada, milliseid kiipe võivad USA ettevõtted eksportida. Kaubandusministeerium kehtestab Hiinasse eksporditud kiipidele uue litsentsinõude. Euroopa ja Aasia riigid pole veel kehtestanud nii ulatuslikke piiranguid.

Washingtonis baseeruv kaubandusühing Semiconductor Industry Association (SIA) kritiseeris uusi reegleid.

"Liiga laiaulatuslikud ühepoolsed piirangud võivad kahjustada USA pooljuhtide ökosüsteemi ja see ei pruugi edendada riiklikku julgeolekut, kuna kliendid võivad vaadata lahenduste leidmiseks mujale," teatas Semiconductor Industry Association.

Hiina USA saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu rääkis, et USA meetmed rikuvad turumajandusega seotud põhimõtteid ning häirivad ja ohustavad globaalset tarneahelat. "Jälgime tähelepanelikult arenguid ning kaitseme oma õigusi ja huve," ütles Liu Pengyu.