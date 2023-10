Olerex jätkab Lätis laienemist

Läti konkurentsiamet (KP) teatas, et Läti kütusemüüja Kool emafirma Aqua Marina võib osta kütusemüüja Latvijas Nafta. Eesti kütusemüüja Olerex valdusfirma on Aqua Marina AS.

KP lubas Aqua Marinal omandada tanklad, mis tegutsevad Latvijas Nafta kaubamärgi all. KP hindas, et ühinemine ei kahjusta turul konkurentsi.

KP leidis, et ühinemine kahjustaks konkurentsi ainult Rūjiena linna kütuse jaemüügiturul. Seetõttu loobus Aqua Marina selles linnas asuva tankla ostmisest.

Aqua Marina ostis 2021. aastal Läti tanklaketi Kool. Tehingu raames omandas Olerex kümme teenindusjaama Riias, Riia lähiümbruses, Jelgavas ja Valmieras.

Aqua Marina on AS Olerex ja AS Olerex Terminal emaettevõte. Aqua Marina on asutatud 1990. aastal ja kuulub Eesti kapitalile.