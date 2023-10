Galerii: Kallas kohtus Pariisis Prantsusmaa presidendiga

Kallas ütles kohtumisel, et Prantsusmaa on Eesti tugev liitlane ja Prantsuse kaitseväelased Eestis aitavad tagada meie julgeolekut. Samuti tunnustas Kallas Macroni rolli Ukraina toetamisel. "Prantsusmaa mõistab väga selgelt, millist ohtu kujutab Venemaa Euroopale ja kogu vabale maailmale. Prantsusmaa on teinud Ukraina aitamiseks väga palju ja peame kõik ühiselt neid pingutusi jätkama," lisas Kallas.

Kallase sõnul räägiti kohtumisel ka Hamasi rünnakutest Iisraeli vastu. "Hamas viib ellu halastamatut terrorit ega näita mingit austust inimelude, sealhulgas palestiinlaste elude vastu. Iisraelil on täielik õigus end kaitsta. See enesekaitse peab toimuma viisil, mis säästaks süütute inimeste elusid ja järgiks rahvusvahelise õiguse norme," ütles Kallas.

Kallas lisas, et iisraellaste, palestiinlaste, Lähis-Ida ja maailma huvides on lõpetada vägivald ning pinged. "Kriisi õhutamine Lähis-Idas toob kasu jõududele, kes on huvitatud meie tähelepanu hajutamisest ja meie ühtsuse killustamisest. See on kasulik neile, kes tahavad vaba maailma tähelepanu Ukraina toetamiselt kõrvale juhtida. Seda olulisem on meil oma ühist rinnet ja laialdast toetust Ukrainale hoida," rääkis Kallas.

Peaminister ütles, et Venemaa peab Ukrainas kurnamissõda ja keerulised ajad jätkuvad. "Püsiv rahu Euroopas on võimalik ainult siis, kui agressor on lõplikult tagasi löödud, Venemaa kuriteod on saanud karistuse ja oleme kaotanud hallid alad Euroopa julgeolekus. Ukraina koht on Euroopa Liidus ja pärast sõja lõppu NATO-s," sõnas Kallas.

Kallas on Pariisis rohetehnoloogiale keskenduva äridelegatsiooniga. Peaminister osales kolmapäeval ka Eesti Pariisi saatkonnas toimunud äriseminaril, mis keskendus energeetika ja rohetehnoloogia valdkonnale. Ühiste kavatsuste deklaratsiooni keskkonnahoidlike tehnoloogiate vallas allkirjastasid Eesti poolt majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ja Prantsusmaa poolt väliskaubanduse, atraktiivsuse ja prantslaste eest välismaal vastutav minister Olivier Becht.