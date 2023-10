WSJ: vabariiklaste partei ärititaanid ei taha Trumpi-vastastele raha anda

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste partei rahastajad on leppinud sellega, et Donald Trumpist saab taas partei presidendikandidaat. Seetõttu ei taha suurärimehed enam Trumpi-vastastele raha jagada.

Miljardärid Paul Singer, Ken Griffin, Joe Ricketts, Stephen Schwarzman üritasid 2016. aasta vabariiklaste presidendikandidaadi valimiste ajal takistada Trumpi tõusmist partei etteotsa. Miljardärid kulutasid selleks kümneid miljoneid dollareid. Seekord nad seda teha ei plaani, vahendas The Wall Street Journal.

Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat ning jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Enamik rahastajatest leiab, et vabariiklaste parteil pole praegu sellist liidrit, kes suudaks võistelda Trumpiga.

"On saamas selgeks, et ratsaväge ei tule. Rahastajad mõistavad Trumpi tugevust. Temaga võitlemine on nagu tuuleveskitega võitlemine, " ütles vabariiklaste partei strateeg Ken Spain.

Viimased andmed näitavad, et Trump kogus 1. juulist 30. septembrini umbes 25 miljonit dollarit. Trumpi kampaania suudab jätkuvalt koguda edukalt väikeannetusi. Florida kuberneri Ron DeSantise kampaania kogus samal ajal 11 miljonit dollarit.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles ajalehele The Wall Street Journal, et vabariiklaste partei rahastajad jäävad presidendivalimistest kõrvale ning keskenduvad hoopis sellele, et vabariiklased taastaksid enamuse senatis. Veel üks asjaga kursis olev inimene ütles, et rahastajad on leppinud sellega, et Trumpist saab partei presidendikandidaat.