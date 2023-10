Lennujaam valib Pärnu lennuvälja angaarile üürniku aasta lõpuks

Algusest peale on olnud soov leida lennundusega seotud ettevõte. Kui kolme kandidaadi hulgast valik tehakse, siis läheb kindlasti veel aega, kuni ettevõte seal tööle asub, sest leida tuleb töötajad ja teha muud vajalikud protseduurid.

"Meil on täna olemas juba ajutine üürnik, aga tegelikult on läbirääkimised pooleli kolme erineva ja väga huvitava üürnikuga. Üks nendest on rahvusvaheline lennufirma, kes otsib kohta, kus oma piloote välja treenima hakata. Teine võimalik partner on rahvusvaheline suurettevõte, kes tegelebki lennukite hooldusega ja kolmas valdkond on tegelikult militaar. Ja see, kellega me lepingusse läheme, selgub veel selle aastanumbri sees," ütles Tallinna lennujaama ärijuht Kaimo Sirak.