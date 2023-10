Neljapäev on lörtsi- ja vihmahoogudega

Neljapäeva öösel on nii pilves taevast kui ka selgemaid laike. Mitmel pool sajab lörtsi, sekka ka vihma. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Hommikul on Lääne-Eesti sisealadel selgem, rannikul ja Eesti idapoolses osas on pilvisem. Sajuhooge on enam lörtsina, sekka tuleb ka vihma. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, rannikul on kuni +3 kraadi. Teed on libedad.

Päeval on sajuhooge põhiliselt lörtsina, sekka tuleb ka vihma, pärastlõunal muutub sadu Põhja-Eestis tihedaks. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, Soome lahe ääres 15 meetrit sekundis, õhtu poole kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Sajuhoogudes püsib libeduseoht.

Reede jätkub tuulise ja külmana. Eesti põhjaservas sajab tihedat lörtsi.

Laupäeval sadu eemaldub, päike tuleb välja, aga tuule tõttu on ilm ikka kõle.

Pühapäeval tuleb vihma ja õhutemperatuur tõuseb plusspoolele.