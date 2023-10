Oluline kolmapäeval, 19. oktoobril, kell 6.53:

- Venelased alustasid okupeeritud alade elanike sundmobiliseerimist;

- Okupeeritud alade Vene administratsioonid varastavad elanikelt satelliittekevisiooni varustust;

- ISW: Vene väed on mures Ukraina võimaliku sõjaoperatsiooni pärast Dnepri idakaldal;

- Kolmes Ukraina oblastis töötas õhuhäire;

- Vene ründedroon tabas taristuobjekti Sumõ linnas;

- Mõkolajivi oblastis sai Vene õhurünnakus surma kaks inimest;

- Zelenski: Ukraina kaitseminister tutvustas oma meeskonda ja programmi;

- Zaporižžja elumaja tabanud raketirünnaku ohvrite arv kasvas viieni.

Venelased alustasid okupeeritud alade elanike sundmobiliseerimist

Vene okupandid alustasid Ukraina ajutiselt hõivatud alade elanike mobiliseerimist oma armee ridadesse, vahendas uudisteagentuur UNIAN neljapäeval Rahvusliku Vastupanu Keskuse informatsiooni.

"Hersoni piirkonnas on esinenud juhtumeid, kus kutse on kätte antud spetsiaalselt mobilisatsiooni eesmärgil. Inimesi sunnitakse andmete täpsustamiste eesmärgil okupatsioonivõimude asutustesse ilmuma, kus neile mobilisatsioonikutse antakse. Samal ajal peavad kõik piirkonna mehed niiöelda andmeid täpsustama," kirjeldati teadaandes.

Varem on venelased juba loonud Hersoni ja Zaporižžja oblastite okupeeritud aladel niinimetatud föderaalkomissariaadid.

Keskus rõhutas, et ajutiselt okupeeritud Ida- ja Lõuna-Ukraina alade elanike ajateenistusse kutsumine Venemaa relvajõudude ridadesse sõja ajal on tsiviilisikute kaitse konventsiooni räige rikkumine.

Okupeeritud alade Vene administratsioonid varastavad elanikelt satelliittekevisiooni varustust

Ukraina okupeeritud alade Venemaa määratud kohalikud administratsioonid on loonud erikomisjonid, mille liikmed käivad Vene julgeolekuteenistujate saatel kohalike elanike kodudes ning võtavad ära satelliittelevisiooni varustust, vahendab UNN.

Sel viisil püütakse piirata okupeeritud alade elanike ligipääsu Ukraina telekanalitele.

Samal ajal jagatakse Vene propagandakanaleid näitavat satelliittelevisiooni varustust tasuta.

ISW: Vene väed on mures Ukraina võimaliku sõjaoperatsiooni pärast Dnepri idakaldal

Mõttekoja ISW analüütikute sõnul ületasid Ukraina väed Dnepri jõe ning jõudsid idakaldal asuvate Poima ja Pištšanivka külade lähistele. Külad asuvad vastavalt nelja ja kolme kilomeetri kaugusel Dnepri jõest.

ISW hindab jõe idakaldal olevaid Ukraina jõude kahe brigaadi suurusteks.

Samuti kirjutavad ISW analüütikud, et Vene allikad on mures Ukraina võimaliku suure ulatusega operatsiooni pärast Dnepri idakaldal.

ISW arvab, et Vene vägede ärevus on tingutud sellest, et viimaste kuude jooksul viis Vene sõjaväeline juhtkond osad üksused Hersoni rinde osalt Zaporižžja rindele. Seetõttu võib Hersonis järelejäänud Vene üksuste lahinguvalmidus olla madal.

Zaporižžja elumaja tabanud raketirünnaku ohvrite arv kasvas viieni

Venemaa okupatsioonivägede öise raketirünnaku ohvrite arv Zaporižžja elumajale kasvas viie inimeseni, teatas kolmapäeva õhtul Ukraina president Vladimir Zelenski, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Zaporižžjas jätkusid päästetööd Vene raketi tabamuse kohas terve päeva. Hävines osa tavalisest elumajast ehk ühes trepikojas korrused kolmandast kuni viiendani. Praeguse seisuga on teadaolevalt surma saanud viis inimest. Minu kaastunne nende peredele ja sõpradele," ütles president oma igaõhtuses pöördumises.

"Teadaolevalt sai vigastada veel viis inimest. Neile antakse vajalikku abi," lisas Zelenski.

Kolmes Ukraina oblastis töötas õhuhäire

Drooniohu tõttu töötas Kiievi, Tšerkassõ ja Poltava oblastis õhuhäire ning töötas Ukraina õhutõrje. Õhuhäire lõppes kell 1:20.

Vene ründedroon tabas taristuobjekti Sumõ linnas

Öösel tabas Vene ründedroon Shahed-136 taristuobjekti Sumõ linnas, teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon.

Kohalikud võimud palusid elanikke püsida varjundites ning mitte levitada videosalvestisi juhtunust.

Lisaks tulistasid Vene väed ööpäeva jooksul 17 korda Sumõ oblasti piirilähedaste asulate pihta.

Mõkolajivi oblastis sai Vene õhurünnakus surma kaks inimest

Mõkolajivi oblastis sai kolmapäeva õhtul Vene okupantide õhurünnakus surma kaks inimest, vahendas uudisteagentuur UNIAN kohaliku sõjaväevalitsuse juhi Vitali Kimi informatsiooni.

"Kell 20.30 andis vaenlane õhulöögi Stepovskaja kogukonnale. Surma sai üks naine. Toitlustusasutuse rusude alla jäi veel üks ohver, kes samuti hukkus. Veel üks inimene sai haavata," sõnas Kim.

Mürskude läbi said kannatada veel mitmed elumajad ja põllumajandusettevõte.

Hersoni sõjaväevalitsuse juht Oleksandr Prokudin teatas samal ajal, et Vene armee ründas oblastit lennukite ja suurtükiväega.

Zelenski: Ukraina kaitseminister tutvustas oma meeskonda ja programmi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski meenutas kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises Ukraina rahvale, et septembri lõpus nimetas valitsus ametisse uued asekaitseministrid, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Kohtusin septembri algusest Ukraina kaitseministeeriumi juhtinud Rustem Umeroviga, kes tutvustas oma meeskonda ja programmi," rääkis Zelenski.

"Ministeeriumi koosseisu on uuendatud. Juba on astutud esimesed sammud nende küsimuste lahendamiseks, millest sõjaväelased rääkisid, et vähendage bürokraatiat, lihtsustage dokumentide liikumist ja kõiki protseduure. See jätab komandöride rohkem aega paberitöö asemel lahingutööks," sõnas Zelenski.

Nagu president märkis, saab kaitseministeeriumil nüüd olema rohkem digitaliseerimist ja selgust vägede varustamisel.

"Peaks olema rohkem valmisolekut anda sõjaväele tagasisidet ja ületada kuhjunud probleeme," märkis president.