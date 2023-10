Kohus lükkas Ryanairi kaebuse Airbalticu riigiabi kohta tagasi

Euroopa Üldkohus ei rahuldanud Ryanairi taotlust, et Euroopa Komisjoni poolt lubatud riigiabi Läti riiklikule lennufirmale Airbaltic oli ebaõiglane.

Läti valitsus investeeris 2020. aastal pandeemiast tingitud kriisi tõttu Airbalticusse 250 miljonit eurot. 2020. aasta juunis kiitis Euroopa Komisjon selle investeeringu heaks.

Euroopa Liidus on suurem osa riigiabist keelatud. Riigiabi keelamise eesmärk on tagada õiglasem konkurents. Koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduskaose pärast Brüssel siiski leevendas riigiabi piiranguid.

Komisjon leidis siis, et Airbaltic mängib Läti majanduses suurt rolli, kuna pakub hädavajalikke ühendusteenuseid. Lennufirma toetab ka Läti väliskaubandust. Komisjon jõudis seetõttu järeldusele, et riigiabi aitab leevendada pandeemiast tingitud majanduslikke raskusi. Ryanairi sellised selgitused ei rahuldanud ja Iiri firma kaebas Brüsseli otsuse Euroopa Üldkohtusse.

Ryanair leidis samuti, et Brüssel ei esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et Airbaltic oleks ilma riigi poolse abita pankrotti läinud. Euroopa Üldkohus lükkas aga Ryanairi kaebused tagasi.

Euroopa Üldkohus tegeleb peamiselt konkurentsiõiguse, riigiabi, kaubanduse, põllumajanduse ja kaubamärkidega.

Ryanair on algatanud mitmeid kohtuasju Euroopa Komisjoni vastu, kuna see on heaks kiitnud miljardite eurode ulatuses riigiabi ettevõtte konkurentidele.