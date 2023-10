Rehvivahetuse järjekorrad ulatuvad mõnes kohas juba novembrisse

Alates möödunud pühapäevast võib sõita naastrehvidega ja kohustuslikud on talverehvid alates 1. detsembrist. Rehvivahetustöökodades on aga kõrgaeg juba kätte jõudnud.

Vianori Mustamäe esinduse juht Sander Nisu rääkis ERR-ile, et neil on esimene vaba aeg alles novembris.

"Väga hoogsalt broneeritakse, kõik päevad on täis," tõdes ta.

Vianoris maksab nelja 17-tollise rehvi vahetus 75 eurot, aga Nisu sõnul teeb enamik nende juures rehvide vahetajaid ka kliendikaardi ning sellisel juhul on hind 67,80 eurot. Rehvide hoiustamine üheks hooajaks maksab neil 49 eurot, kuid seegi on püsikliendile kümme protsenti odavam. Rehvivahetuse hindu ei ole Vianor tänavu tõstnud.

Ehkki leidub neid, kes teevad broneeringu rehvivahetuseks juba varakult ära, tähendab lumesadu töökodade jaoks kohe klientide lisandumist.

"Siis läheb kohe hullumajaks," nentis Nisu. "Kohe tuuakse autod ukse taha seisma."

Pärnus tegutsevas Tirespot OÜ-s on järgmine vaba aeg rehvivahetuseks tuleva nädala reedel. Ettevõtte esindaja Tarmo Saar ütles, et tema tööd lumesadu kuigivõrd ei mõjutanud, sest ta on seda ametit pidanud juba mitukümmend aastat ja tal on välja kujunenud oma kliendid. Järjekord on aga tavalisest pikem olnud juba viimasel kahel nädalal.

"Mõni üksik küsib, kas kohe saab," märkis ta ja soovitas inimestel siiski rehvivahetuse aja paar nädalat ette broneerida.

Sõiduauto 17-tolliste rehvide vahetus maksab Tirespotis 60 eurot. Rehvihotellis on hooaja hinnaks 40 ja koos velgedega 45 eurot.

Kummibox, mis pakub rehvivahetust Tartus ja Valgas, on rohkem aegu pakkuda uue nädala teiseks pooleks ja nädala algusesse on jäänud mõni üksik vaba aeg.

Tartus maksab nelja 17-tollise sõiduautorehvi täisvahetus sõltuvalt teeninduskohast 59–62 eurot ja hoiustamine üheks hooajaks 25 eurot.

Kummiboxi Valga teeninduses on niisuguse sõiduki rehvivahetuse hind 51 eurot ja rehvihotell 30 eurot.

Transpordiamet soovitab neil, kes eri liiki teedel pikki vahemaid sõidavad ning liiklevad sageli ka varahommikul või hilistel öötundidel, rehvivahetusega mitte oodata.