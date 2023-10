Meloni: avatud uste poliitika võimaldab terroristidel EL-is ringi liikuda

Belgia politsei lasi teisipäeval kaks rootslast tapnud Abdesalem Lassouedi maha. Lassoued saabus Euroopasse esmakordselt Itaalia kaudu. 2011. aastal jõudis ta Lampedusa saarele, varem oli ta olnud Tuneesia vanglas. Seejärel reisis ta aastaid mööda Euroopat ringi, vahendas The Times.

"Olen korduvalt püüdnud tõmmata tähelepanu sellele, kuidas ebaseaduslik sisseränne võib Euroopas kujutada endast tõsiseid julgeolekuriske," ütles teisipäeva õhtul Meloni.

Rootsi ja Belgia peaministrid hoiatasid, et Schengeni tsooni tulevik on ohus. "Kui me ei suuda oma ühiseid piire kaitsta, ei saa me ka vaba liikumist Euroopas hoida," ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Lassoued oli Euroopas 12 aastat. Pärast Itaaliasse saabumist sõitis ta Norrasse, kuid saadeti Itaaliasse tagasi. Seejärel sõitis Lassoued Rootsi. 2012. aastal mõistis kohus ta narkoäris süüdi ja Lassoued pidi kaks aastat veetma trellide taga.

2014. aastal saadeti Lassoued Rootsist välja ja jõudis tagasi Itaaliasse. Seal sattus ta Itaalia julgeolekuteenistuste tähelepanu alla, kuna üritas reisida Süüriasse või Iraaki, et liituda seal islamistidega. Hiljem ilmus Lassoued uuesti välja Belgias ja 2017. aastaks oli ta kolinud Brüsselisse.

Lassoued jõudis Lampedusale samal aastal kui tuneeslane Anis Amri. Amri radikaliseerus Itaalia vanglas, sõitis 2016. aastal veoautoga Berliini jõuluturule ning tappis seal 12 inimest.